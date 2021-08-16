+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 17 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как изменится жизнь казахстанцев с внедрением «социального кошелька»

16 Августа 2021 17:50
Поделиться:
Как изменится жизнь казахстанцев с внедрением «социального кошелька»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие дополнительные функции даст казахстанцам внедрение «социального кошелька» - об этом рассказали в Министерстве торговли и интеграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
«Социальный кошелек» - какие стадии предстоят перед запуском проекта
Когда запустят «социальный кошелек» - в Минторговли назвали сроки Более 228 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий с начала года Проект социального кошелька утвердят в августе в Казахстане

«В рамках реализации проекта планируется предоставление целевой социальной помощи посредством электронных денег Национального Банка Республики Казахстан на специально созданные электронные «социальные кошельки»», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции.

Как пояснили в пресс-службе МТИ, внедрение «социального кошелька» предусматривает проактивное начисление социальных выплат на базе ИИН, который позволит зачислять социальные выплаты на банковский счет при наличии привязанного банка.

При этом стоит отметить, что средства на электронном кошельке будут защищены от взысканий со стороны банков/коллекторов/налоговых органов. Будет разработан сервис по управлению социальным кошельком гражданина - социальный кабинет (мобильное приложение/website) с возможностью упрощенной удаленной идентификации получателя социальной помощи. Посредством социального кабинета получатель соцпомощи может использовать средства для оплаты товаров и услуг.


Подписывайтесь на наш канал:

#Социальная поддержка   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
«Социальный кошелек» - какие стадии предстоят перед запуском проекта
Когда запустят «социальный кошелек» - в Минторговли назвали сроки
Более 228 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий с начала года
Проект социального кошелька утвердят в августе в Казахстане
Популярное
1 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
2 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
3 Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
4 Град обрушился на Алматы
5 Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
6 Основание моста размыло в Жамбылской области: поезда задерживаются
Читайте также
Когда запустят «социальный кошелек» - в Минторговли назвали сроки
Местное самоуправление: Как в РК намерены улучшить распределение расходов местного бюджета
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
Град обрушился на Алматы
Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Основание моста размыло в Жамбылской области: поезда задерживаются
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив