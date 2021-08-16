Как изменится жизнь казахстанцев с внедрением «социального кошелька»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие дополнительные функции даст казахстанцам внедрение «социального кошелька» - об этом рассказали в Министерстве торговли и интеграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации проекта планируется предоставление целевой социальной помощи посредством электронных денег Национального Банка Республики Казахстан на специально созданные электронные «социальные кошельки»», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции.

Как пояснили в пресс-службе МТИ, внедрение «социального кошелька» предусматривает проактивное начисление социальных выплат на базе ИИН, который позволит зачислять социальные выплаты на банковский счет при наличии привязанного банка.

При этом стоит отметить, что средства на электронном кошельке будут защищены от взысканий со стороны банков/коллекторов/налоговых органов. Будет разработан сервис по управлению социальным кошельком гражданина - социальный кабинет (мобильное приложение/website) с возможностью упрощенной удаленной идентификации получателя социальной помощи. Посредством социального кабинета получатель соцпомощи может использовать средства для оплаты товаров и услуг.