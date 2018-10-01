Как изменится закон о госзакупах - Минфин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Алихан Смаилов назвал главные проблемы сферы государственых закупок в Казахстане, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«В сфере госзакупок имеются три главные проблемы Первая - чрезмерная зарегламентированность. Вторая - низкая квалификация участников. Третья - большая доля закупок из одного источника», - заявил Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора».

В частности, увеличивается пороговая сумма закупок из одного источника со 100 до 500 МРП (с 240 500 до 1 202 500 тенге).

«Это позволит упростить процедуры по малозначительным закупкам и поддержать отечественных поставщиков», - пояснил Алихан Смаилов.

В рамках введения четвертого уровня бюджета для сельских акиматов данный порог увеличивается до трех тысяч МРП (6 807 000 тенге).

Кроме того, в закупках способом запроса ценовых предложений (до 1 000 МРП, или до 2 405 000 тенге) заказчикам дается право указывать в документации фирменные наименования товаров, что позволит закупать более качественные товары.

«Вводится понятие «электронный кошелек». Это позволит автоматически возвращать обеспечение заявки на счет потенциального поставщика. Тем самым будет снижена нагрузка на участников закупок по затратам на услуги банка», - резюмировал Алихан Смаилов.