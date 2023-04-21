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    Как изменится субсидирование казахстанского агросектора, рассказали в Минсельхозе

    21 Апреля 2023, 18:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов сообщил о запланированных к реализации изменениях господдержки в подотраслях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все направления субсидирования по финансовым инструментам остаются: субсидирование ставки вознаграждения по кредитам и лизингу со снижением ставки для заемщика до 6% годовых (соответствующие Правила уже утверждены). По субсидированию страховых премий: в прошлом году уже внесены изменения в Правила субсидирования страховых премий по увеличению норматива субсидирования страховых премий с 50% до 80%», - сказал Рустем Курманов на обсуждении аграрных вопросов в Мажилисе.

    По его словам, увеличение норматива субсидирования страховых премий до 80% позволит создать условия по смягчению финансовых трудностей сельхозтоваропроизводителей при повторении засушливых сезонов, снизить риск невозврата кредитов, а также позволит удешевить стоимость страхового полиса и расширить площади застрахованных посевов и увеличить страхование скота и птиц.

    Также сохраняется субсидирование страхования гарантирования займов, с размером гарантии до 50% от основного долга, по приоритетным направлениям – до 85%.

    «Систематизированы все виды и направления в инвестиционном субсидировании. В целом практически все виды инвестиционного субсидирования сохраняются. Также сохраняется субсидирование строительно-монтажных работ (СМР) с обязательным требованием о включении в группу специалистов по осмотру вновь построенных объектов работников областных управлений строительства и архитектуры», - отметил вице-министр.

    Исключение составляет субсидирование стоимости вагончиков и строительства искусственных водоемов (прудо-копань) для сбора талых вод, которые отменяются.Также исключается возможность получения инвестсубсидий авансом, за исключением дочерних и зависимых компаний АО «НУХ «Байтерек» и банков второго уровня, из-за высокого уровня коррупционных рисков и сложности администрирования.

    Кроме того, в связи с невостребованностью и отсутствием заявок от товаропроизводителей отменяется субсидирование затрат по строительству и расширению аквапонического тепличного комплекса и в связи передачей функций в Министерство экологии исключается субсидирование проектов по созданию озерно-товарного рыбоводного хозяйства.

    Учитывая, что средняя степень заполняемости действующих откормплощадок для КРС составляет около 40%, предлагается исключить субсидирование строительства новых откормплощадок для КРСи средства перенаправить на техническое и технологическое перевооружение существующих откормплощадок.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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