Как изменится система субсидирования в АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проекты будут реализованы в сфере АПК, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В АПК ведётся активная работа по формированию 7 крупных экосистем на общую сумму 1 трлн 200 млрд тенге, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, молочной продукции, зерновых, масличных культур В 2021 году будет запущена реализация 40 инвестпроектов на сумму 126 млрд тенге, в том числе проекты по производству и переработке мяса, молока, глубокой переработке зерновых и масличных культур, а также производству овощей, фруктов и сахара», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что система субсидирования станет прозрачной и адресной с мониторингом обеспечения встречных обязательств.

«В рамках работы по повышению капиталоемкости отрасли АПК объем приобретения сельхозтехники в 2021 году будет увеличен на 6%, применения минеральных удобрений – на 10%, приобретения высококачественных семян – на 5%», - пояснил Аскар Мамин.

В заключение Премьер добавил, что в рамках решения задачи по насыщению внутреннего рынка отечественными продтоварами к концу 2023 года по всем 29 основным продовольственным позициям будет достигнут уровень самообеспеченности.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.