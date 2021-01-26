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    Как изменится система субсидирования в АПК

    26 Января 2021, 12:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие проекты будут реализованы в сфере АПК, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В АПК ведётся активная работа по формированию 7 крупных экосистем на общую сумму 1 трлн 200 млрд тенге, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, молочной продукции, зерновых, масличных культур В 2021 году будет запущена реализация 40 инвестпроектов на сумму 126 млрд тенге, в том числе проекты по производству и переработке мяса, молока, глубокой переработке зерновых и масличных культур, а также производству овощей, фруктов и сахара», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что система субсидирования станет прозрачной и адресной с мониторингом обеспечения встречных обязательств.

    «В рамках работы по повышению капиталоемкости отрасли АПК объем приобретения сельхозтехники в 2021 году будет увеличен на 6%, применения минеральных удобрений – на 10%, приобретения высококачественных семян – на 5%», - пояснил Аскар Мамин.

    В заключение Премьер добавил, что в рамках решения задачи по насыщению внутреннего рынка отечественными продтоварами к концу 2023 года по всем 29 основным продовольственным позициям будет достигнут уровень самообеспеченности.

    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство 2020-Итоги года
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