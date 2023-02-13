Как изменится система регулирования учета электроэнергии в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о запланированной работе по совершенствованию механизма регулирования учета электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2004 году для развития конкуренции на рынке электроснабжения и снижения цен на электрическую энергию внесены изменения в Закон «Об электроэнергетике» по разделению деятельности электроснабжения путем создания энергоснабжающих организаций (ЭСО), осуществляющих услугу по снабжению электрической энергией потребителей. На сегодняшний день на рынке электрической энергии осуществляют деятельность два вида ЭСО – регулируемые и нерегулируемые», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Для регулируемых ЭСО в целях недопущения повышения тарифов для населения (физических лиц) цены на электрическую энергию для данной категории потребителей устанавливаются ниже среднеотпускных, при этом возникшая разница компенсируется за счет установления дифференциации тарифов по группам потребителей (физические, юридические лица и бюджетные организации).

Для урегулирования данного вопроса Агентство по защите и развитию конкуренции ведет работу по поэтапной отмене дифференциации тарифов по группам потребителей. Правительство внесло в Парламент проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики» направленный на реформирование электроэнергетической отрасли (переход на модель рынка централизованной купли-продажи электрической энергии – Единый закупщик).

«Модель централизованной купли-продажи электроэнергии позволит исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии, сократить непродуктивных посредников и минимизировать отклонения перетоков электрической энергии на границе с Россией. Также Единый закупщик обеспечит балансирование тарифов на вновь вводимые источники генерации и цен импортной электроэнергии во время дефицита и текущих тарифов действующих станций, а также в перспективе осуществит выравнивание тарифов на электроэнергию между регионами», - добавил Премьер.



