Как изменится правобережье столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что на правом берегу города будет благоустроено около 130 дворов и общественных пространств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Ведем масштабные работы по преображению правого берега столицы! В текущем году только на правобережье города благоустроим почти 130 дворов и общественных пространств. Это районы Сарыарка, Байконыр и Алматы. Порядка на 50 локациях работы уже завершены», - написал на своей странице в Instagram Женис Касымбек.

Аким рассказал о благоустройстве набережной реки Акбулак (от ул. Амман до пр. Тауелсиздик). Под мостами появились пешеходные переходы, которые связали парковые кластеры вдоль р. Акбулак. Открыта первая часть пешеходного променада по ул. Сатпаева (от ул. Мунайтпасова до ул. Петрова).

Ведутся работы по благоустройству общественного пространства вдоль набережной р. Есиль от ул. Бейсековой в сторону ЖМ Коктал. Проект разделен на 2 очереди. Первую очередь планируется завершить в июле. Будут обустроены амфитеатр, спортивные поля, прогулочные зоны, игровые площадки и др.

«Также преображаем исторические улицы центральной набережной. Это ул. Желтоқсан, Бейбітшілік, Буқарбай Батыра, Ә.Мәмбетова. Данные работы позволят соединить новые общественные пространства с ранее созданными: пешеходной улицей выходного дня «Demalys Promenade», бульваром «Театральный», городской площадью и т.д. Тем самым будет создан целый кластер общественных пространств», - проинформировал Женис Касымбек.

Общественные пространства также благоустроены на пересечении ул. Акан Серы и Фахд бен Абдул Азиз (ЖМ Агрогородок), ул. Кенесары – Бейсекбаева; ул. Кенесары – Егемен Казахстан, ул. Кордай - Н.Ахметбекова, на набережной от пр. Абылайхана до пр. Қудайбердиулы, по ул. К. Азербаева, 10, ул. Храпатого и др.

Кроме того, активно ведется благоустройство целого квадрата, который охватывает 10 дворов по пр. Богенбай Батыра от Ш. Айманова до Ш.Валиханова. Также ведутся работы по пр. Кудайбердыулы, 5, 31, 36/3; пр. Кошкарбаева, 26, 39; ул. Куйши Дина, 46/1, 46/3; ул. Мусрепова, 9 и др.

В районе Алматы в общей сложности будет благоустроено 66 дворов и общественных пространств, в Байконыре – 32, Сарыарке – 30. При благоустройстве уделяется особое внимание озеленению», - написал аким столицы.