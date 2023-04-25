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    Как изменится подготовка военных в Казахстане

    25 Апреля 2023, 12:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В казахстанской армии происходят существенные изменения в подходах к ведению вооружённой борьбы. Об этом на брифинге в СЦК заявил заместитель начальника департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил РК Даурен Абдуллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Происходят существенные изменения в подходах к ведению вооружённой борьбы. На ход и исход военных действий оказывает влияние наличие высокоточных средств дальнего огневого поражения, беспилотной авиации, барражирующих боеприпасов, применение сил специальных операций, а также средств борьбы в информационном пространстве», - сказал Даурен Абдуллин.

    Он также добавил, что достаточно успешно применяются силы территориальной обороны, оснащенные противотанковыми и переносными зенитно-ракетными комплексами. Не снимается актуальность артиллерии (особенно контрбатарейной борьбы), танковых войск, инженерного обеспечения. Подтверждена важность роли разведки, маскировки и логистики.

    «Несомненно решающее значение имеет морально-психологическая устойчивость военнослужащих, боевая выучка подразделений и мобилизационная готовность ВС и государства в целом. Совершенствуются тактика действий подразделений (отделение, взвод, рота), особенно в урбанизированной местности, повышается их автономность. В результате оперативно-стратегические цели достигаются применением формирований тактического звена с максимальной децентрализацией управления», - добавил Даурен Абдуллин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Армия
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