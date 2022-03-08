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    14:30, 08 Март 2022 | GMT +6

    Как изменится Фонд «Самрук-Казына»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая работа ведется по реформированию ФНБ «Самрук-Казына», рассказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во исполнение поручений Главы государства от 11 и 21 января текущего года, данных на заседании Мажилиса и встрече с представителями отечественного бизнеса, Правительством совместно с АО «ФНБ «Самрук-Казына» вырабатываются меры по реформированию деятельности Фонда. Реформирование Фонда будет включать срочные и системные меры, в том числе по вопросам закупок, инвестиций, передачи активов в конкурентную среду, кадровой политики, реинжиниринга бизнес-процессов», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Кроме того, по его словам, прорабатывается вопрос по сохранению государственного контроля за стратегическими важными объектами при передаче их в конкурентную среду.

    Также будет продолжена работа по сокращению государственной доли в экономике за счет реализации плана приватизации, повышения доли малого и среднего бизнеса и иных мер, направленных на развитие конкуренции.

    «В целом, передача в конкурентную среду активов группы Фонда осуществляется в рамках постановления Правительства РК от 29 декабря 2020 года 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы» (далее – ППРК 908). В настоящее время разработан проект постановления Правительства РК о внесении изменений и дополнений в ППРК 908 по утверждению ключевых критериев (принципов), которые, в свою очередь, будут являться основанием для инициирования внесения субъекта квазигосударственного сектора в список приватизируемых активов», - отметил Премьер.

    «Также прорабатывается вопрос о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» с целью обеспечения большей открытости в деятельности Фонда. В целом Правительством активно ведется работа по исполнению поручений Главы государства и улучшению жизни и благосостояния населения страны», - заключил глава Кабмина.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная Экономика
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