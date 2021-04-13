Как изменился рынок жилья в Казахстане за 20 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (АО «КазНИИСА») провел исследовательскую работу, где определил, как развивалось жилищное строительство с 2000 по 2020 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазНИИСА».

Институт АО «КазНИИСА» подведомственная организация Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан, одним из видов деятельности которого является проведение исследований по вопросам ценообразования в строительстве.

Специалисты КазНИИСА на постоянной основе ведут мониторинг цен на строительные материалы, конструкции, а также монтажные работы. В мониторинге участвуют около 3000 поставщиков товаров и услуг.

Специалисты института проследили динамику цен на жилье в РК за последние 20 лет и выяснили, что в 2000 году квадратный метр жилья в новостройке в среднем стоил 21 тысячу тенге, а на вторичном рынке – 8 тысяч тенге.

Рост цен начался в 2004 году – в новых жилых комплексах квадратный метр жилья продавали за 70 тысяч тенге, а на вторичном рынке – 40 тысяч тенге за кв.м.

Резкий скачок цен произошел в 2007 году: цены на новостройки взлетели до 161 тысячи тенге за кв.м, подорожало жилье и на вторичном рынке – 136 тысяч тенге кв.м.

Второй скачок цен на жилье случился в 2015 году – в новостройках 1 кв.м в среднем стоил 258 тысяч тенге, а на вторичном рынке - 190 тысяч тенге.

С 2016 по 2018 года наблюдалось некоторое снижение цен на вторичном рынке.

В 2018 году 1 кв.м подешевел до 186 тысяч тенге, а в новостройках цены продолжали расти – 267 тысяч тенге за кв.м.

Резкий скачок цен на жилье был зафиксирован в 2019 году: цены на вторичном рынке взлетели до 200 тысяч тенге за квадратный метр, а на новостройки - до 294 тысяч тенге, по данным на январь 2021 года цены на новые дома составляли 319 тысяч тенге, а на построенные - 245 тысяч тенге.

В связи с ажиотажным спросом на покупку недвижимости и ситуации на мировом рынке в этот период продолжает наблюдаться рост цен на строительные материалы.

«Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2004 года было введено в эксплуатацию 2,6 миллионов кв.м и с каждым последующим годом наблюдался рост. В 2015 году было введено в эксплуатацию 8,9 миллионов кв.м жилых зданий. А в 2020 году по данным Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК эти показатели достигли рекордных 15,3 миллионов кв.м. Высокие темпы строительства и цены на мировом рынке повлекли за собой и удорожание строительных материалов. При этом ажиотажный спрос на недвижимость повлек за собой рекордное удорожание стоимости квадратного метра жилья, как в новостройках, так и на вторичном рынке», - пояснил Бегман Кульбаев, генеральный директор «КазНИИСА»

Согласно данным проведенного исследования, в 2020 году лидерами по доле многоквартирного жилого домостроения (МЖД) стали мегаполисы: Нур-Султан – 33,5%, Алматы - 21,1%, и Шымкент – 5,7%.

Доля МЖД в регионах выглядит следующим образом: Мангыстауская область – 6,8%, Карагандинская область – 4,3%, Актюбинская область – 4,1%, ЗКО -3,2%, Акмолинская область -2,9%, ВКО -2,9%, Костанайская область – 2,8%, Атырауская область – 2,7%, Павлодарская область – 2,3%, Туркестанская -2,1%, Жамбылская область – 1,8%, Алматинская область – 1,7%, СКО-1,6%, Кызылординская область – 0,4%.

В Нур-Султане из монолитного железобетона построено 66% зданий, а из кирпича - 28%.

Среди зданий столицы в приоритете многоэтажные дома: на 5-9 этажные здания приходится 763 тысячи кв.м и 745 тысяч кв.м построено 10-19 этажных домов.

В Алматы также преобладает монолитное строительство - 62%, и 32% - кирпичных зданий. Из них 874 тысячи кв.м приходится на 10-19-этажные новостройки и 765 тысяч кв.м - на дома ниже 4 этажей.

В Акмолинской области также популярно монолитное строительство - 53%, 41 % зданий – кирпичные, 333 тысячи кв.м приходится на дома до 4-х этажей.

В ВКО 32% новостроек возвели из монолита, 46% зданий – кирпичные. Среди них 206 тысяч кв.м - дома ниже 4-х этажей, а 206 тысяч кв.м - 5-9 этажные здания.

В регионах напротив преобладает кирпичное домостроение: в Атырау из кирпича построены 95% зданий, большая часть из которых до 4-х этажей; в Мангыстауской области – 71% кирпичных зданий и 29% монолитных, преобладают здания до 4-х этажей. В Актобе – 84% кирпичных зданий и только 6% построено из монолитного железобетона, также преобладают дома до 4-х этажей. В Карагандинской области на дома из кирпича и камня приходится 63%, а на монолитное строительство - 17%, при этом больше всего построено домов до 4-х этажей.