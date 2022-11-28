Как изменился рынок труда в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным АО «Центр развития трудовых ресурсов, в течение 3 квартала этого года ситуация на рынке труда Казахстана оставалось стабильной. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

При этом в сравнении с прошлым кварталом было отмечено незначительное сокращение рабочей силы (-4,4 тысячи человек) в целом до 9,3 млн, а количество самозанятых выросло (+4,6 тысячи) до 2,1 млн, подавляющая часть из которых (92%, или 1,9 млн. чел.) – продуктивно самозаняты.

В годичной динамике численность рабочей силы выросла на 12,1 тысячи человек, сохраняя тренд сокращения численности самозанятых с доходами ниже величины прожиточного минимума (-8,4 тысячи).

«По итогам 3-го квартала численность занятых составляет около 8,8 млн человек, и в сравнении с предыдущим кварталом снизилась на 2,8 тысячи, или на 3 сотых процента, но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наоборот, увеличилась на 12,5 тысячи, или на одну десятую процента. Количество наемных работников по-прежнему составляет 6,7 млн, а безработных - около 450 тысяч человек», – сообщила управляющий директор ЦРТР Александра Молчановская.

В разрезе село/город тренд по отношению к структуре рабочей силы не поменялся: города остаются главным полем для наемных работников (65%), а село – в большей степени для самозанятых (57%).

В целом прошедший квартал отметился снижением общего количества безработного населения как по отношению ко 2-му кварталу, так и по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Так, в сравнении с предыдущим кварталом 2022 года численность безработных снизилась на 1,6 тысячи человек, а к аналогичному периоду прошлого года – на 448 человек.

«Если в разрезе местности проживания нет значительных изменений в уровне безработицы, то в разрезе пола наблюдается квартальное увеличение незанятости среди женщин (+0,4 п.п.) до 5,7% и ее падение среди мужчин (-0,3 п.п.) до 4,1%. Уровень молодежной безработицы в 3 квартале увеличился на 0,1 п.п. и стал равен 3,9%. Как и во взрослом сегменте, безработица среди молодых женщин (4,3%) больше, чем среди молодых мужчин (3,3%)», – проинформировала Александра Молчановская.

В региональном разрезе по сравнению с предыдущим кварталом уровень безработицы практически не поменялся, за исключением небольших колебаний в отдельных регионах.

Так, в Мангистауской (5,3%), Туркестанской (5,3%), Западно-Казахстанской (5%), Кызылординской областях (5%), а также в гг. Алматы (5%) и Шымкент (5%) зафиксирован уровень безработицы выше среднереспубликанского значения (4,9%). Минимальный же уровень безработицы наблюдался в Улытауской (4,1%) и Карагандинской областях (4,3%).

По отдельным группам среди наемных работников отмечаются сезонные сдвиги. Так, за квартальный период увеличилась работа по найму у фермеров и по договорам ГПХ в летнее время и период сельскохозяйственных работ, при этом за годичный период рост наемной занятости наблюдается в организациях (87% от всех наемных, или 5,9 млн чел.).

«В региональном разрезе, по состоянию на 3 квартал, наемная занятость, как правило, наряду с мегаполисами, превалирует в Карагандинской, Павлодарской и Актюбинской областях – кумулятивно здесь работает почти каждый пятый наемный. А среди самозанятых в тройке лидеров находятся Туркестанская, Алматинская и Кызылординская области с общим количеством самозанятых 751,2 тысячи, или 35% всего самозанятого населения», – добавила Александра Молчановская.

По видам экономической деятельности, как и в предыдущем квартале, лидерами по количеству занятого населения остаются сферы торговли, сельского хозяйства, образования и промышленности, в которых кумулятивно работали порядка 4,8 млн человек или 55% всего занятого населения.

Вместе с тем за июль-сентябрь наибольший прирост по количеству занятых демонстрировали сферы искусства, развлечений и отдыха (+4,8% или +6,6 тыс. чел.), проживания и питания (+4,1% или +7,6 тыс. чел.) и транспорта (+3,4% или +20,9 тыс. чел.). Эти же сферы показывают наибольшую динамику в приросте занятого населения по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшее снижение численности занятых за квартальный период наблюдалось среди работников прочих видов услуг (-15,8 тыс. чел. или -4,8%), финансов и страховой деятельности (-10,5 тыс. чел. или -5,6%) и энергетики (-7,2 тыс. чел. или -4,9%). В случае с последней отраслью сокращение занятости наблюдается и в годовой динамике, наряду с операциями с недвижимым имуществом (-5,4% или 9,4 тыс. чел.) и деятельностью в области административного и вспомогательного обслуживания (-4,6% или 13,1 тыс. чел.)

В разрезе профессиональных групп по сравнению с предыдущим кварталом тенденция роста отмечается среди руководителей (+5% или 27,6 тыс. чел.), работников сферы промышленности, строительства и транспорта (+6% или 43,9 тыс. чел.). При этом резкое снижение занятых отметилось в группе служащих в области администрирования (-15% или 60,6 тыс. чел.). Вместе с тем в годовой динамике наблюдается аналогичное сокращение административного персонала и группы неквалифицированных рабочих, которых стало на 97 тыс. чел. (-7%) меньше.

В третьем квартале также существенно выросло количество лиц, работающих минимальное количество часов (менее 10 часов) в неделю – на 37%, или на 75 тысяч человек. При этом увеличилось количество занятых людей, которые имели дополнительную работу, помимо основной – 32%, или 55 тысяч человек.

«В квартальной динамике среднемесячная номинальная заработная плата казахстанцев снизилась на 4% (-12,2 тыс. тенге), но при этом за год она, наоборот, возросла на 23%, составив по итогам третьего квартала 299,8 тыс. тенге. Традиционно заработная плата выше республиканского уровня зафиксирована в Атырауской (527 тыс. тенге), Мангистауской областях (450 тыс. тенге), городах Астана и Алматы (389,5 тыс. тенге и 338,6 тыс. тенге), а также в области Ұлытау (394,7 тыс. тенге)», – сообщила Александра Молчановская.

В разрезе видов экономической деятельности лидерами по приросту среднемесячной номинальной заработной платы являлись сельское хозяйство (на +21% до 219,9 тыс. тенге), транспорт (на +9% до 393,9 тыс. тенге), а также сфера промышленности (на +7% до 415,5 тыс. тенге). Сокращение среднего размера оплаты труда отмечается в образовании (на -24% до 222,9 тыс. тенге) и финансовой и страховой деятельности (на -9% до 535,7 тыс. тенге).



