Как изменился механизм работы Антикора, рассказал Марат Ахметжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов рассказал об основных изменениях в механизме работы и структуре ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Президента, Антикор изменил подходы к работе. Указом Президента изменена структура Агентства. Усилено взаимодействие силового блока и профилактики коррупции с внедрением в работу интегрированной аналитики. К примеру, берется проблемная сфера, болезненная для общества, бизнеса и экономики в целом, где много жалоб и правонарушений. Все это комплексно анализируется совместно с Генпрокуратурой и другими заинтересованными органами. Конечная цель – устранение всех коррупционных рисков», - сказал Марат Ахметжанов на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе.

По его словам, именно такой подход Антикор применил при анализе сферы субсидирования сельского хозяйства.

«На это направление выделяются миллиарды бюджетных денег. Таким образом, по результатам анализа выявилось, что МСХ и акиматы формируют бюджетные заявки исходя из примерного размера финансирования и показателей предыдущих лет. При этом нет ни научного, ни экономического обоснования. Целевые индикаторы госпрограмм ориентированы не на результат, а на процессы», - отметил спикер.

В частности, не учитываются такие важные аспекты как:

- удешевление сельхозпродукции;

- экономическая эффективность;

- увеличение рабочих мест и налоговых вливаний.

«К примеру, по животноводству большинство индикаторов направлено просто на увеличение числа поголовья, охваченного субсидиями. Правила субсидирования насквозь пронизаны коррупционными рисками. Информационные системы уязвимы для мошенников. Контроля за целевым использованием субсидий нет! Такие подходы создают условия для хищений и коррупции. Естественно, это вызывает недовольство честных фермеров, которым субсидии не достаются. Всё это подрывает доверие ко всей аграрной политике государства», - заключил М. Ахметжанов.