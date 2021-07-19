Как изменились цены на скот в связи с засухой в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как изменились цены на скот в связи с засухой в ряде регионов Казахстана, по какой цене можно приобрести жертвенное животное перед Курбан айтом в столице и других областях нашей страны, читайте в материале МИА «Казинформ».

В городе Нур-Султан цена барана на скотном рынке варьируется от 40 тысяч до 90 тысяч тенге в зависимости от возраста и откормки. Продавцы скота отмечают, что перед Курбан айтом цены всегда поднимаются первые два дня, а потом возвращаются на прежний уровень.

«В Курбан айт цены всегда поднимаются, так как спрос повышается, и многие богатые люди покупают за ту цену, которую просят», - отмечает один из таких столичных продавцов.

В Нур-Султане цена на корову составляет на сегодня 300-400 тысяч тенге. Цена же на взрослую лошадь доходит до 700 тысяч тенге.

В Восточно-Казахстанской области коров продают от 250 тысяч до 350 тысяч тенге. Цена откормленных овец на Курбан айт начинается от 60 тысяч тенге. Лошадей продают от 350 тысяч до 1 млн тенге.

Засуха в Мангистауской области внесла свои коррективы в формирование цен на домашних животных, особенно на лошадей. По словам местных жителей, в этом регионе всегда было мало травы, пригодной для пищи лошадей.

На сегодня в социальных сетях можно встретить множество объявлений о продаже жеребцов за 40-50 тысяч тенге. Жители региона, с кем из них нам удалось поговорить по телефону, подтвердили наличие таких цен. Здесь цена годовалого жеребенка составляет от 40 тысяч тенге, а взрослая лошадь стоит не более 300 тысяч тенге.

Корову можно купить за 300-400 тысяч тенге, цена верблюда составляет около 700 тысяч тенге.

В Павлодарской области цены на корову составляют 330-400 тысяч тенге, коровы же, пригодные для дойки, стоят до 500 тысяч тенге.

За пятигодовалых жеребцов просят 500-600 тысяч тенге, за годовалых жеребят 260-400 тысяч тенге.

За овец просят от 50 до 70 тысяч тенге.

В Северо-Казахстанской области цена за 1 кг мяса на рынке составляет 2,5 тысяч тенге.

За живого барана просят от 50 тысяч тенге и выше.

В Центральной мечети Петропавловска цену за одного барана закрепили в районе 65 тысяч тенге, на КРС в районе 350 тысяч тенге. А цена за годовалого жеребенка в этом регионе составляет 350 -400 тысяч тенге.

В самом южном городе республики Шымкенте цена за одного барана составляет от 50 до 70 тысяч тенге, но можно поторговаться. Бычков здесь продают за 250 тысяч тенге. Телят можно найти за 110 тысяч тенге. Годовалые жеребцы реализуются по 125 тысяч -180 тысяч тенге. Взрослая лошадь стоит от 400 до 1,5 млн тенге, в зависимости от породы и откормки.

В Жамбылской области цена КРС составляет от 150 до 250 тысяч тенге, за овец просят от 50 тысяч тенге.

В Кызылординской области за годовалых жеребят просят от 230 тысяч тенге, а цена на взрослых лошадей доходит до 950 тысяч тенге, бычков продают за 250-380 тысяч тенге.

В Алматинской области за овец просят от 50 тысяч тенге и выше, за лошадей от 300 тысяч тенге и выше, за бычков более 200 тысяч тенге.

Ранее главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова дала рекомендации жителям столицы в преддверии праздника Курбан айт.

Также председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы ответил на вопросы о жертвоприношениях в условиях засухи и джута.



