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    Как изменились цены на рынке аренды жилья в Казахстане

    4 Октября 2022, 18:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены предложений на аренду благоустроенного жилья в сентябре в годовом выражении выросли на 47,2%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    Средняя цена арендной платы за квадратный метр жилья в сентябре составила 4 612 тенге, месяцем ранее квадратный метр аренды стоил 4 029 тенге. Выше цена среднереспубликанского значения зарегистрирована в Алматы – 5 611 тг/м2. Также высокие цены наблюдаются в гг. Астана и Актау, 4 485 тг/м2 и 3 253 тг/м2 соответственно. Наименьшая цена арендного жилья зарегистрирована в гг. Кызылорда – 1 797 тг/м2, Тараз – 1 809 тт/м2 и Жезказган – 1 845 тг/м2.

    За месяц цены аренды благоустроенного жилья значительно подорожали в городе Костанае, сразу на 42,6 %, на втором месте по ускорению цен оказался Петропавловск – 27%. Тройку замыкает город Караганда, там цены за аренду жилья в сентябре по сравнению с августом выросли на 21%.

    Незначительные изменения цен аренды жилья наблюдались в городах Туркестан – на 0,6%, Талдыкорган – на 3,5%, Шымкент – на 3,9% и Кызылорда – на 4,3%.

    Годовая инфляция в сентябре составила 17,7%, в структуре индекса потребительских цен платные услуги за год подорожали на 12,3%.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жилье Экономика
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