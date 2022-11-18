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    Как изменились цены на аренду жилья в Казахстане

    18 Ноября 2022, 15:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За неделю, 10–17 ноября, аренда в Казахстане подешевела еще на 2.3 %, передает МИА «Казинформ».

    По данным Krisha.kz, максимальное снижение за период произошло в Кокшетау (—8.1 %), Уральске (—6.8 %), Астане (—3.6 %).

    В Алматы цены на аренду жилья снизились на 2.8 %.

    При этом в Караганде и Костанае плата повысилась на 1–3 %.

    Снижение арендных ставок замедлилось по сравнению с прошлыми неделями. Вероятно, в ближайшее время оно остановится. При этом цены, скорее всего, уже не вернутся к тем, что были в начале сентября, отмечают эксперты.

    Несмотря на общее снижение ставок, по сравнению с доажиотажным периодом (начало сентября) цены на аренду жилья в Кахзахстане еще выше на 13.8 % в среднем.

    Максимальное увеличение наблюдается в Костанае (+30.9 %), Алматы (+23.8 %), Павлодаре (+22.2 %). В Астане по сравнению с 1 сентября аренда сейчас дороже на 17.9 %.
    Жилье Цены и тарифы Недвижимость
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