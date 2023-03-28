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      Жамбылская область

    Как избежать угона автомобиля - советы полицейских

    28 Марта 2023, 01:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Угонщика автомобиля, похитившего автомобиль на стоянке в Таразе, полицейские задержали в городе Каратау, находящемся в ста километрах от областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 24 марта в три часа ночи в управление полиции Тараза обратился житель города с заявлением об угоне автомобиля «Тойота Альфард» белого цвета. Автомобиль находился на автостоянке возле дома в одном из микрорайонов областного центра.

    «Сотрудники Таласского районного отдела полиции на одной из улиц города Каратау обнаружили похищенную в Таразе машину. По подозрению в угоне автомобиля задержан 29-летний ранее судимый житель города Тараза. Угнанный транспорт изъят», - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 200 части 1 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

    Как посоветовали в департаменте полиции Жамбылской области, для предупреждения угонов автомашин, а также краж из салонов автотранспорта, необходимо соблюдать следующие правила:

    - избегать парковки автомашины на длительное время в безлюдных и неосвещенных местах,

    - оборудовать ее охранной сигнализацией,

    - не оставлять документы и ценные вещи в салоне автомобиля.

    В случае угона автотранспорта необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Ведь чем меньше времени прошло с момента угона, тем выше вероятность задержания преступника по горячим следам.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Безопасность
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