Как избежать пищевых отравлений в весенне-летний период - рекомендации врачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О профилактике пищевых отравлений в весенне-летний период рассказали в департаменте охраны общественного здоровья ВКО, передает МИА «Казинформ».

Традиционно весенне-летние периоды года являются временем подъема случаев пищевых отравлений. Это связано с биологическими особенностями их возбудителей, установлением теплой погоды, массовым выездом населения на природу, когда зачастую пищевые продукты закупаются и готовятся впрок. Именно в этот период многократно возрастает опасность возникновения пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.

Для предупреждения пищевых отравлений необходимо соблюдать следующие меры профилактики:



1) не покупайте пищевые продукты в местах несанкционированной уличной торговли у неизвестных лиц - особенно это касается скоропортящихся пищевых продуктов: молока, творога, сметаны, консервации домашнего изготовления, в герметичной упаковке;



2) пищевые продукты лучше покупать в торговых центрах, где продавцы и повара, продающие её, работают в условиях, соответствующих санитарным требованиям (имеют централизованное холодное и горячее водоснабжение, пользуются стационарным санузлом);



3) при приобретении скоропортящихся пищевых продуктов (молочные и колбасные изделия, готовые салаты, кондитерские изделия с кремом) и продуктов детского питания, обращайте внимание на сроки годности реализуемых пищевых продуктов и условия хранения таких продуктов;



4) не употребляйте продукты с истёкшим сроком годности и (или) хранившиеся вне холодильного оборудования;



5) разграничьте хранение в холодильнике продовольственного сырья и полуфабрикатов и готовой к употреблению продукции. Обращайте внимание и на предприятиях торговли, где приобретаете пищевые продукты, на условия реализации сырой и готовой продукции;



6) тщательно мойте овощи, фрукты, ягоды и зелень перед употреблением;



7) не приобретайте и не употребляйте загнившие, испорченные, с нарушением целостности кожуры овощи и фрукты;



8) не приобретайте пищевые продукты с нарушением целостности упаковки и без маркировочных этикеток (ярлыков);



9) мойте руки перед приготовлением пищи, перед едой, после посещения туалета. Если на руках имеются ссадины, гнойничковые заболевания, соблюдайте большую осторожность при приготовлении пищи: следует перевязать или наложить пластырь на рану, а лучше всего использовать перчатки при приготовлении пищи;



10) тщательно проводите кулинарную термическую обработку пищи, обеспечивающую гибель возбудителей и разрушение их токсинов;



11) перед использованием сырых яиц для приготовления блюд проводите их обработку (мыть под проточной водой с применением хозяйственного мыла). Варить яйцо не менее 10 минут с момента закипания. Также необходимо помнить, что кулинарные изделия, приготовленные с применением яйца, относятся к скоропортящимся пищевым продуктам и требуют соблюдения условий (при температуре от + 2 до + 6 ºС) и сроков хранения;



12) храните пищевые продукты защищёнными от насекомых, грызунов и других животных;



13) содержите в чистоте кухню, кухонный инвентарь;



14) на кухне необходимо иметь отдельные разделочные доски и ножи для сырой продукции и готовой, не требующей термической обработки;



15) не используйте: консервы в банках с нарушением герметичности, бомбажных, с ржавчиной, деформированных; крупу, муку, сухофрукты - загрязнённые различными примесями и заражённые амбарными вредителями;



16) не рекомендуется использовать в питании детей пищевые продукты, содержащие в своём составе пищевые добавки (ароматизаторы, красители) искусственного происхождения, - безалкогольные напитки, жевательную резинку, кондитерские изделия и др.;



17) при выходах на природу не употребляйте в пищу неизвестные растения, грибы;



18) для упаковки и хранения пищевых продуктов, приготовления пищи используйте только упаковочный материал, инвентарь, посуду, разрешённые для контакта с пищевыми продуктами.



Придерживаясь этих нетрудных рекомендаций, можно защитить себя и своих родных от пищевого отравления.