Как избежать пищевых отравлений в новогодние праздники - рекомендации санврачей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии новогодних праздников каждая хозяйка желает выделить свой стол особыми вкусностями, но очень важно помнить о том, что новогодние угощения должны быть не только вкусными, но и безопасными. Поэтому необходимо соблюдать основные правила приготовления безопасной пищи, которые позволят не только сохранить хорошее настроение после праздников, но и избежать таких неприятных последствий, как тяжесть в желудке и отравление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санэпидконтроля Алматы сообщили, что пищевое отравление в праздничные дни чаще всего вызывают готовые блюда – всевозможные многокомпонентные салаты (в первую очередь, заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень и другие. Кроме готовых блюд причиной отравления могут стать плохо промытые ягоды, фрукты и свежие овощи, так как на их поверхности могут оставаться возбудители кишечных инфекций.

При приготовлении блюда в большом количестве, которого хватает на несколько дней праздников, обязательно надо помнить, чтодлительное хранение продуктов может негативно сказаться на здоровье.В большинстве случаев состояние пищевого отравления увеличивается в праздничные дни, причиной которого является употребление приготовленных к празднику остатков пищи, хранящихся в холодильнике более 2-3 дней. Особенно мясные, рыбные продукты и салаты, заправленные майонезом, которые относятся к группе скоропортящихся пищевых продуктов, повышающих пищевое отравление, сроками которых является примерно 24 часа. А также десерты, которые относятся к этой группе, торты с отделкой сливочным маслом и сметаной являются идеальной средой для быстрого размножения болезнетворных бактерий. Хранение таких блюд, особенно салатов с майонезом, в холодильнике не должно превышать 24 часа.

Кроме того, люди часто забывают о том, что овощные, рыбные, мясные консервы, а также вяленая рыба, которые мы изготавливаем в домашних условиях, бывают весьма опасными для нашего здоровья. Объясняется это тем, что в данных продуктах может содержаться большое количество ботулинотоксина, который способствует развитию отравления.

Симптомы пищевых отравлений начинают проявляться остро, с повышения температуры, жидкого стула, болей в животе, может быть тошнота и рвота. Чтобы предохранить себя и окружающих от пищевых отравлений,санитарные врачи мегаполиса рекомендуют следующее:

- выбирать безопасные пищевые продукты - при покупке продуктов питания обращайте внимание на целостность упаковки, дату изготовления, срок годности и условия хранения;

- при приготовлении праздничных блюд, в первую очередь, необходимо следить за чистотой рук, оборудования, кухонного инвентаря, помещений;

- сырые продукты и готовую пищу хранить раздельно, для их обработки пользоваться отдельными ножами и разделочными досками;

- тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды перед употреблением под проточной водой;

- помнить, что срок хранения салатов в холодильнике не вечен. Особенно хранение в холодильнике салатов с майонезом, оно не должно превышать 24 часов. Если салаты не заправлены майонезом, их хранение в холодильнике можно продлить до 2 суток. Однако это не относится к сложным салатам с мясом, колбасой, яйцами, и даже если сложные салаты не заправлены майонезом, лучше хранить в холодильнике не более суток;

- употреблять свежеприготовленную пищу;

- очень важно соблюдать правильный температурный режим и выдерживать необходимое для готовки время при обжаривании, отваривании мяса, птицы, яиц, морских продуктов и других ингредиентов для праздничных блюд – как известно, именно термообработка «убивает» возбудителей и обеспечивает разрушение их токсинов;

- защищать пищу от насекомых, грызунов и других животных;

- использовать качественную, чистую воду.

Соблюдение перечисленных рекомендаций поможет избежать неприятностей, связанных с пищевыми отравлениями, и сохранить себе и родным хорошее самочувствие после торжества.



