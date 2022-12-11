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    Как избежать переохлаждений зимой

    11 Декабря 2022, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зимой стоит вспомнить, как избежать переохлаждения и обморожения, и что делать, если это всё-таки произошло. МЧС РК напомнило простые правила, которые позволят избежать переохлаждения и обморожения, передает МИА «Казинформ».

    Не пейте спиртного - алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла. Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения.

    Не курите на морозе - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми.

    Носите свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.

    Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.

    Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и так далее.

    Как только на прогулке вы почувствовали, что замерзли, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, дом - для согрева.

    Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль.

    Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше.

    На длительную прогулку на морозе бывает полезно захватить с собой пару сменных носков, варежек и термос с горячим чаем.

    Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью отлажена. Поэтому, отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согревать.

    В случае возникновения происшествий звоните по телефону 112.
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