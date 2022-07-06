Как избавиться от тараканов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тараканы – самые древние и известные переносчики возбудителей многих инфекций. Наверное, поэтому они вызывают чувство брезгливости даже у тех людей, которые впервые с ними сталкиваются. В принципе, появление любых насекомых в доме вызывают чувство беспокойства. О простых и безопасных способах избавиться от нежелательных «гостей» в доме, читайте в материале МИА «Казинформ».

Откуда появляются тараканы в доме

Тараканы, да и другие насекомые в доме портят не только настроение, продукты и домашнюю утварь, они могут нанести серьезный вред здоровью человека – от занесения инфекций до развития аллергии и даже астмы. Поэтому, важно знать, как эффективно от них избавиться, а также как предотвратить их повторное появление.

При этом, необязательно прибегать к химической травле, которая может отразиться и на здоровье человека. Достаточно знать, чего они бояться и можно обойтись природными экологичными средствами для уборки помещения.

Например, тараканы. Для начала, важно понимать, как они появляются в доме. Всего выделяют две причины и один фактор, который способствует их появлению. Незваные «гости» могут прибыть от соседей. Они перебираются из квартиры в квартиру по вентиляционным шахтам, трубам, мусоропроводу, через щели в окнах и дверях.

Также тараканов могут занести с вещами, например, при переезде, с почтовой посылкой или с доставкой мебели из мебельного салона.

Ну, а фактор, который способствует появлению тараканов – это несоблюдение чистоты и санитарных норм в доме. Тараканов привлекает все, что касается остатков и отходов еды, а также высокая влажность. Там, где протекает вода – источник жизни и есть еда, а также места, где тараканам можно попрятаться, их появление наиболее вероятно. Таким образом, идеальные условия для их размножения – протечка воды, отходы еды, с предоставленным доступом, темное время суток и хлам, куда можно заползти и спрятаться.

Чего бояться тараканы?

Мы разобрались с тем, какие условия идеальны для размножения тараканов. Теперь поговорим о том, чего они бояться.

Тараканы самые древние и живучие насекомые на земле. Они переживают и природные катаклизмы, и ядерные удары, на них не действует радиация. Дело в том, что тараканы могут обходиться без воды и еды несколько недель. Поэтому, глобально ничто не смогло полностью уничтожить их. Однако, если они появляются в доме, то существует ряд способов их отпугнуть.

Тараканы не выносят запаха полыни и лаврового листа. Можно измельчить эти растения в сухом виде в порошок и посыпать на щели. А можно этот порошок отварить в течение 30 минут и дать настояться в течение 12 часов, а затем обработать все поверхности.

Помимо запаха полыни и лаврового листа, эти незваные гости не любят запах лимона. Сок лимона можно смешать с водой и разбрызгать по всей кухне, а также побрызгать на щели и труднодоступные места, которые облюбовали тараканы. Лимон также обладает и дезинфицирующим эффектом, что очень важно, учитывая, способность тараканов переносить возбудители разных инфекций.

Если дом одолевают полчища тараканов, то можно прибегнуть и к более резким запахам, таким как нашатырь, уксус, бензин, керосин. Достаточно добавить одно из перечисленных веществ в воду в пропорции 1:2 для нашатыря и уксуса и 1:5 для бензина и обработать этим раствором все поверхности в доме. Процедуру необходимо повторять ежедневно в течение 3-4 недель.

Несмотря на то, что тараканы очень выносливы, все же есть условия, которые они не выносят. Это минусовая температура. При температуре ниже 7°C тараканы перестают размножаться, а при –10°C погибают. Поэтому, когда на улице –10–15 °C, можно проветривать помещение, а также вынести бытовую технику и мебель, на которых были замечены вредители на балкон. Домашний текстиль следует также постирать и вывесить на мороз. Вещи лучше оставить на морозе на 48 часов, а после занести в дом и провести генеральную уборку.

Предотвратить появление тараканов можно

Для того, чтобы тараканы не появились в доме, необходимо помнить, что они любят сладости, мясо, жир. Остатки этих продуктов их привлекают. Поэтому, в целях профилактики, нужно всегда оставлять кухню чистой, выносить мусор, не оставлять еду на кухонных столешницах, хранить продукты в герметичных контейнерах, а также мыть посуду и не оставлять ее грязной, особенно на ночь. Желательно и мусор накрывать герметичной крышкой.

Кроме того, важно всегда следить за состоянием труб и сантехники. Поскольку тараканы любят высокую влажность и быстро размножаются там, где есть протечка крана или трубы.

Незваные гости могут появиться от соседей. Поэтому нужно загерметизировать все щели в полу, плинтусах, стенах, потолке и возле труб шпатлевкой, а также прикрепить сетку на вентиляционные отверстия.

Таким образом, ключевой фактор в профилактике тараканов - соблюдение чистоты и санитарных норм.

Кстати, это касается и других насекомых в доме. Вот еще несколько экологичных способов избавиться от нежелательной живности дома.

Это особенно актуально в жаркое летнее время. Нехитрые способы могут стать спасением не только дома, но и во время пикников.

Как избавиться от мух в квартире

Особенно назойливые насекомые, которые вызывают чувство брезгливости, а также являются переносчиками инфекций – мухи. Простой способ отпугнуть мух – разложить высушенные бутоны гвоздики, которые продаются в отделе приправ и пряностей, на подоконниках и на кухне.

Можно усилить эффект, воткнув сухие бутоны гвоздики в апельсин.

Мухи также не любят запаха лаванды, эвкалипта, мяты, свежего базилика. Можно подобрать запах, который понравится и совместить приятное с полезным, приготовив собственный природный репеллент. Для этого в емкость с водой нужно опустить дольки лимона, понравившуюся траву, например мяту и опустить маленькую свечу в алюминиевом корпусе. Такой репеллент наполнит воздух приятным ароматом, добавит уюта, а также отпугнет множество насекомых, в том числе и мух.

Запах гвоздики также отпугивает и мошек. Еще им не нравится запах ванили. Ванилин можно разбавить в воде или в детском креме и нанести на кожу.

Кроме того, мошек отпугивает запах помидоров. Их можно нарезать и поставить на столе, чтобы мошки более не донимали гостей.

Если случилось так, что мошка укусила, то от зуда поможет избавиться раствор темного хозяйственного мыла или спирта. Кроме того, поможет ванна с мешочком овсяных хлопьев в воде. Поможет устранить воспаление и раздражение на коже.

Муравьи боятся простого мела

Чтобы защитить свеженарезанные фрукты от муравьев, достаточно очертить линию мелом вокруг тарелки. И муравьи не захотят подползать к лакомству.

Кроме того, муравьи не любят запахов петрушки, полыни, чеснока, листьев томата, молотой корицы, скипидара, древесного угля.

Если вы заметили дорожку муравьев у себя в доме, то можно протереть место мыльным раствором или сбрызнуть раствором столового уксуса.

Еще один гуманный способ избавления от муравьев – растительное масло. Несмотря на то, что человек его практически не ощущает, для муравьев он непереносим. Можно сделать дорожки из масла или налить небольшие островки с маслом. Единственно, необходимо быть осторожными и не поскользнуться, чтобы не пострадать от своих гуманных намерений.

Спрей из петрушки и уксуса от комаров

Источником беспокойства для детей и взрослых, особенно в летнее время служат комары. Существует множество средств – репеллентов с химикатами, отпугивающих кровососущих, однако можно приготовить и собственный. Достаточно перемешать свежую петрушку в блендере, добавив туда несколько капель яблочного уксуса и таким раствором можно брызгать незащищенные участки тела. Хватит на прогулку в парке и на посиделки на даче.

Пауки не выносят запах цитрусовых фруктов

Пауки также могут вызывать чувство беспокойства, особенно у детей. Чтобы не убивать их, а отпугнуть, можно натереть поверхности кожурой апельсина, где могут оказаться пауки. Паук не сможет преодолеть этот цитрусовый барьер.

Избавиться от термитов поможет вазелин

Термиты представляют угрозу для всего, что сделано из дерева, например ножки стола и стульев на даче, скамейки. Для того, чтобы избавиться и предупредить появление термитов, можно обработать поверхности вазелином и оставить их так на 2 дня, а после удалить остатки салфеткой.

Постельные клопы

Постельные клопы могут сильно покусать. Если вы уже пострадали от укусов, облегчить боль можно, помазав укушенные участки смесью меда и корицы, оставить на 5 минут и протереть влажным полотенцем.

А для того, чтобы предупредить их появление или избавиться от них, нужно измельчить в порошок шарики кремнезема или кварца - их обычно кладут в мешочки к новой обуви, и рассыпать получившийся порошок на матрац кровати. После о постельных клопах можно забыть.

Моль боится запаха герани

Известно, что моль не выносит запаха герани. Однако не все люди любят аромат этого растения. В такой ситуации на помощь снова приходит лавровый лист. Листочки можно расфасовать по тканевым мешочкам и развесить в местах, где может появиться моль.

Пострадать от насекомых могут не только люди, но и домашние растения. Для того, чтобы защитить и растение, нужно всего лишь посыпать стружку от простого карандаша у его основания.

В целом, выводить насекомых – огромный труд. Для того, чтобы защитить дом и своих подопечных, необходимо соблюдать чистоту, знать несколько основных способов отпугивания насекомых, дополнить домашнюю аптечку натуральными травами, а также средствами по облегчению неприятных симптомов, если укус все-таки случился.

Рабига Нурбай

Фото: s3-us-west-1.amazonaws.com