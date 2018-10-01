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Как IT-инновации меняют здравоохранение - Минздрав РК

2 Октября 2018 09:51 177
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Как IT-инновации меняют здравоохранение - Минздрав РК

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения анонсировало проведение выставки IT-инноваций в сфере отечественного здравоохранения, которая пройдет 25-26 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Как связаны IT и здравоохранение? В 2018 году мы запускаем новые проекты, ярко демонстрирующие, как IT меняет отрасль здравоохранения. IT-технологии, стартап-проекты, инновационные решения - все это может помочь и уже внедрено в здравоохранение», - говорит вице-министр здравоохранения Олжас Абишев в видео-анонсе.

Кроме того, в ведомстве также приглашают принять участие всех желающих и располагающих конкретной идеей совершенствования медицины в инновационном направлении.

«Если вы готовы показать всему миру вашу идею, то 25-26 октября мы будем ждать вас в Национальном музее РК. Приди и покажи, на что способен Казахстан. И мы вместе покажем всему миру, как IT поменяет здравоохранение», - заверяет вице-министр.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Минздрав РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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