Как IT-инновации меняют здравоохранение - Минздрав РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения анонсировало проведение выставки IT-инноваций в сфере отечественного здравоохранения, которая пройдет 25-26 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Как связаны IT и здравоохранение? В 2018 году мы запускаем новые проекты, ярко демонстрирующие, как IT меняет отрасль здравоохранения. IT-технологии, стартап-проекты, инновационные решения - все это может помочь и уже внедрено в здравоохранение», - говорит вице-министр здравоохранения Олжас Абишев в видео-анонсе.

Кроме того, в ведомстве также приглашают принять участие всех желающих и располагающих конкретной идеей совершенствования медицины в инновационном направлении.

«Если вы готовы показать всему миру вашу идею, то 25-26 октября мы будем ждать вас в Национальном музее РК. Приди и покажи, на что способен Казахстан. И мы вместе покажем всему миру, как IT поменяет здравоохранение», - заверяет вице-министр.