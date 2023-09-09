Как исправить ошибки в поданной декларации - ответ Комитета госдоходов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов Минфина РК рассказали, что нужно сделать, если неверно указаны сведения в налоговой декларации по форме 250.00 (декларации об активах и обязательствах физического лица), передает МИА «Казинформ».

Декларацию об активах и обязательствах формы 250.00 на втором этапе всеобщего декларирования в 2023 году представляют работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, в том числе члены совета директоров, а также их супруги.

Напоминаем, что срок представления декларации в электронном виде истекает 15 сентября 2023 г.

Декларация об активах и обязательствах предоставляется для фиксации накопленных активов и обязательств на момент вхождения в систему декларирования. Сведения о зарегистрированном в уполномоченных органах недвижимом имуществе и транспортных средствах отражать не нужно.

Сдать отчетность в электронном виде граждане могут через «Кабинет налогоплательщика» на сайте cabinet.salyk.kz , портал «Электронного правительства», а также посредством мобильного приложения eSalyq Azamat.

В Комитете госдоходов пояснили, как можно отозвать или исправить данные, если в декларации об активах и обязательствах по ошибке представлены неверные или неполные сведения.

Отозвать декларацию (ФНО 250.00) можно через:

- веб-приложения «Кабинет налогоплательщика» (раздел «Налоговые заявления», далее «Заявление об отзыве налоговой отчетности»);

- портал Egov (раздел «Таможня и налоги», подраздел «Налогообложение», услуга «Отзыв декларации»).

Декларация полностью отзывается методом удаления, если:

- неверно указан период, т.е. отчетный год за который предоставлена декларация;

- фактически отсутствуют обязательства по представлению такой декларации.

Если неверно указали код налогового органа, статус резидентства либо вид налоговой отчетности, то декларация отзывается методом изменения (отчетность остается в системе и дата предоставления не меняется).

В остальных случаях, то есть ошиблись в цифрах/не полностью отразили: сведения о доходах, наличных деньгах, движимом/недвижимом имуществе и деньгах на банковских счетах за пределами РК и т.д., можно отправить декларацию с видом «дополнительная», отразив там суммы разницы либо неуказанных сведений.

предусмотрена ответственность по статье 272 пункт 1 Кодекса об административных правонарушениях РК. Непредставление декларации в срок, установленный законодательными актами, влечет предупреждение. Согласно пункту 2 той же статьи Адмкодекса, это же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф в размере 15 МРП.