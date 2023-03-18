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    Как исполняется поручение по увеличению товаропотока через границу с Китаем

    18 Марта 2023, 14:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Премьер-Министра РК Алихана Смаилова Осуществлена модификация системы электронной очереди, а также увеличено время работы пункта пропуска «Нұр жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства.

    Кроме того, дополнительно расширен штат таможенного поста.

    Параллельно с этим проведены переговоры с таможенной, пограничной и другими службами Китая для увеличения объемов обрабатываемых грузов и ускорения контрольных операций на границе.

    В настоящее время казахстанским грузоперевозчикам оказывается содействие в получении китайских виз для свободного проезда в Китай. При этом Комитет транспорта в целях упрощения пересматривает процедуры и сроки выдачи документов для осуществления международных перевозок.

    В результате принятых мер с 14 по 17 марта поток грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза – более 500 машин в сутки.

    Проезд из Казахстана в Китай увеличился в два раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки.

    В течение выходных дней (18-19 марта + дни празднования Наурыза) пункт пропуска «Нұр жолы» будет функционировать в штатном режиме – с 08:00 до 21:00.

    Работа по увеличению товарооборота и пропускной способности пограничных пунктов в рамках исполнения поручения Премьер-Министра РК продолжается.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Экономика Китай Алихан Смаилов
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