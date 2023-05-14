Как исход выборов в Турции может повлиять на Казахстан – мнение политолога

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал ситуацию с выборами в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам эксперта, все опросы общественного мнения говорят о ситуации 50% на 50%.

«Понятно, что в случае прихода нового президента в Турции, это повлияет на наши логистические и военно-политические проекты. Все будет решаться сегодня по результатам итогов голосования, однако, возможно, решение ситуации перейдет на второй тур», - считает Данияр Ашимбаев.

Эксперт отметил, что исход выборов в Турции, это вопрос, который затрагивает и Ближний Восток, и европейские страны, и постсоветское пространство, потому что Турция является серьезным игроком на мировой политической арене.

«От решения турецкого населения зависит то, останется Эрдоган во власти или нет, что скажется на геополитической ситуации в регионе. Понятно, что за главным конкурентом Эрдогана стоят как внутренние, так и внешние игроки. Конечно, появление во главе Турции более светского человека и менее амбициозного способствует нормализации отношений в Турции, с другой стороны, понятно, что все-таки альтернативный претендент уж более прозападный. Для нас это и риски, и возможности в этой ситуации. С другой стороны, тот уровень сотрудничества, который у нас есть с Турцией, вряд ли будет снижен. Тем более надо понимать, что даже развитие Транскаспийского маршрута, который ориентирован на турецкие порты, будет актуальным при любом раскладе», - добавил Данияр Ашимбаев.

Согласно последним данным социологов, второй тур на этих выборах практически неизбежен. Подробнее об этом читайте в аналитическом материале МИА «Казинформ».

