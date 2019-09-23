Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Как инвестировались пенсионные средства ЕНПФ

    23 Сентября 2019, 21:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана представили краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам Единого накопительного пенсионного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 1 сентября 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 302,9 млрд тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 741,1 млрд тенге или 65,4%, номинированные в иностранной валюте – 3 561,7 млрд тенге или 35,6.

    В августе 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 24 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка), в том числе: приобретены ГЦБ Министерства финансов РК на общую сумму 10,5 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,9% годовых; приобретены облигации АО «НУХ «Байтерек» на сумму 12,5 млрд тенге с доходностью 9,75% годовых; приобретены облигации АО «Евразийский Банк» на сумму 1 млрд тенге с доходностью 10,95% годовых в рамках объявленной программы по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидности на сумму 600 млрд тенге.

    В августе 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 633 млрд тенге. На указанный объем приобретены ГЦБ Правительства США со средневзвешенной доходностью 2% годовых.

    В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в иностранной валюте также размещались в краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже «А-».

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Экономика ЕНПФ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какой доход получен по пенсионным активам ЕНПФ с начала года
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане