Как иностранцы будут платить за продвижение Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Покрывать расходы на продвижение туристической привлекательности Казахстана намерены введением налога на туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Советник вице-министра культуры и спорта РК Еркебулан Хасенов заявил на площадке Национальной палаты предпринимателей, что Казахстан значительно отстает в маркетинге и продвижении не только от многих стран, но и от своих прямых конкурентов.
«Сейчас в мире больше знают о Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Монголии, я уже не говорю про Грузию. Все это - результат того, что в этих странах основательно взялись за этот вопрос и выделяются большие средства на продвижение.
Так, бюджет на продвижение Грузии в 14 раз превышает объем выделенных на весь маркетинг Казахстана в 2017 году. В 40 раз больше тратят на продвижение своих туристических возможностей в Чехии или ОАЭ.
Поэтому, пока мы не увеличим финансирование в этом направлении, мы так и будем никем не узнаваемой страной», - проинформировал он, выступая с презентацией госпрограммы развития туристской отрасли страны до 2023 года.
Чтобы хотя бы приблизиться к средним бюджетам на маркетинг этих стран, Казахстану нужно увеличить текущий бюджет с 1 до 6-7 млн долларов в год, считает Еркебулан Хасенов. Более того, он назвал путь, как снизить нагрузку на бюджет.
«Для этого мы предлагаем внедрить Bed Tax. Речь идет о внедрении туристского сбора с иностранных туристов, взимаемых в местах размещения. Данный сбор будет целевым и не будет облагаться налогом. Администратором сбора предлагается назначить «Kazakh Tourism». Расходы туристского сбора будет направлены на маркетинг и продвижение», - проинформировал он.
Представитель Минкультуры отметил, что эта мера не только существенно снизит нагрузку на госбюджет, но и напрямую будет оценивать эффективность маркетинговых инициатив - большие сборы будут означать высокую загрузку отелей.
«На первом этапе мы предлагаем определить сбор в сумме 2 доллара за одну ночь только с иностранных граждан. Ожидаемый объем поступлений от этой меры порядка 4-5 млн долларов в год», - заключил он.
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