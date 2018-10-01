Как иностранцы будут платить за продвижение Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Покрывать расходы на продвижение туристической привлекательности Казахстана намерены введением налога на туристов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Советник вице-министра культуры и спорта РК Еркебулан Хасенов заявил на площадке Национальной палаты предпринимателей, что Казахстан значительно отстает в маркетинге и продвижении не только от многих стран, но и от своих прямых конкурентов.

«Сейчас в мире больше знают о Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Монголии, я уже не говорю про Грузию. Все это - результат того, что в этих странах основательно взялись за этот вопрос и выделяются большие средства на продвижение.

Так, бюджет на продвижение Грузии в 14 раз превышает объем выделенных на весь маркетинг Казахстана в 2017 году. В 40 раз больше тратят на продвижение своих туристических возможностей в Чехии или ОАЭ.

Поэтому, пока мы не увеличим финансирование в этом направлении, мы так и будем никем не узнаваемой страной», - проинформировал он, выступая с презентацией госпрограммы развития туристской отрасли страны до 2023 года.

Чтобы хотя бы приблизиться к средним бюджетам на маркетинг этих стран, Казахстану нужно увеличить текущий бюджет с 1 до 6-7 млн долларов в год, считает Еркебулан Хасенов. Более того, он назвал путь, как снизить нагрузку на бюджет.

«Для этого мы предлагаем внедрить Bed Tax. Речь идет о внедрении туристского сбора с иностранных туристов, взимаемых в местах размещения. Данный сбор будет целевым и не будет облагаться налогом. Администратором сбора предлагается назначить «Kazakh Tourism». Расходы туристского сбора будет направлены на маркетинг и продвижение», - проинформировал он.

Представитель Минкультуры отметил, что эта мера не только существенно снизит нагрузку на госбюджет, но и напрямую будет оценивать эффективность маркетинговых инициатив - большие сборы будут означать высокую загрузку отелей.

«На первом этапе мы предлагаем определить сбор в сумме 2 доллара за одну ночь только с иностранных граждан. Ожидаемый объем поступлений от этой меры порядка 4-5 млн долларов в год», - заключил он.