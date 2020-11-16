Как иностранные компании помогли Казахстану в борьбе с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как иностранные компании помогли Казахстану в борьбе с коронавирусом, рассказали в Совете иностранных инвесторов при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ассоциация «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» совместно с группой иностранных инвесторов, включая «Шелл Казахстан», «Эни», «ИНПЕКС Норт Каспиан Си Лтд.», «Тоталь», «ЛУКОЙЛ», «Камеко Казахстан», «Эр Ликид», «Такеда», «Рио-Тинто» приобрели и передали в дар Многопрофильному медицинскому центру (МПМЦ) города Нур-Султана современное оборудование для интенсивной терапии, а также средства индивидуальной защиты в целях содействия лечению больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Общая стоимость оборудования составила более 200 млн тенге.

Оборудование для интенсивной терапии включает прикроватные мониторы, инфузионные насосы, анализатор крови, электроимпедансный томограф, а также функциональное оборудование для проведения реанимационных мероприятий. Медицинский персонал прошел обучение по использованию данного оборудования. В дополнение медицинским работникам, работающим в МПМЦ и подверженным риску заражения вирусом COVID-19, были предоставлены свыше 10 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, защитные халаты, очки и перчатки.

Анадолу Груп

Эфес Казахстан

В апреле – июне этого года компания «Efes Kazakhstan», лидирующий игрок пивной отрасли Казахстана, опираясь на принципы корпоративно-социальной ответственности, провела кампанию по поддержке казахстанских предприятий отрасли общественного питания, наиболее пострадавших от кризиса, оказанию помощи жителям республики из социально уязвимых слоев населения и по поддержке медицинских работников, сражающихся за жизни и здоровье наших сограждан. Социальный проект охватил крупнейшие города Казахстана: Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Караганды. В рамках кампании была оказана помощь (ваучерами и продуктовыми корзинами) сотрудникам отрасли общественного питания, которая несет серьезнейшие убытки и потери, и многие официанты, бармены и другие сотрудники остаются без работы и средств к существованию. Малообеспеченным гражданам были розданы продуктовые наборы согласно спискам, предоставленным местными органами власти. Кроме того, ежедневным горячим питанием были обеспечены медицинские работники городской клинической инфекционной больницы имени И.С. Жакеновой города Алматы.

Кока-Кола Алматы Ботлерс

ТОО СП «Кока-Кола Алматы Ботлерс», как социально-ответственный представитель бизнеса, не остается в стороне и активно продолжает вносить свой вклад и оказывать всестороннюю поддержку обществу в это трудное для всех казахстанцев время. Международным благотворительным фондом «The Coca-Cola Foundation» было выделено более 130 млн тенге для оказания помощи Казахстану в борьбе с COVID-19. Совместно с Международным движением «Красный Крест» и «Красный Полумесяц» в Казахстане, а также Министерством здравоохранения РК данные средства были направлены на приобретение необходимых медицинских материалов: 1 620 многоразовых противочумных комплектов для медицинских работников, 270 комплектов реагентов для 27 тысяч тестов на определение заболевания вирусом COVID-19. Часть средств была направлена на приобретение наборов продуктов питания первой необходимости для 4 тысяч малоимущих домохозяйств в различных регионах страны. Также компания оказала поддержку, предоставив более 17 400 литров напитков в медицинские учреждения, на блокпосты и зоны карантина, и оказала содействие в формировании порядка 1 тысячи продовольственных корзин для малоимущих семей в Акмолинской, Алматинской, Карагандинской и Костанайской областях.

Рамстор Казахстан

ТОО «Рамстор Казахстан» в период ЧП по COVID-19 оказало благотворительную помощь более чем 750 семьям на общую сумму около 3 млн тенге. Компания поддержала инициативу Генерального консульства Турецкой Республики в Алматы и предоставила 500 коробок с набором социально значимых товаров семьям, оставшимся в этот сложный период без дохода. 100 продуктовых коробок по данному проекту получили нуждающиеся семьи в Нур-Султане. 100 продуктовых коробок было доставлено многодетным и малоимущим семьям Бостандыкского района Алматы по списку акимата района. В сотрудничестве с акиматом Алмалинского района города Алматы 27 малоимущих семей закрытого на карантин жилого дома были обеспечены продуктовыми наборами. 32 ветерана ВОВ Медеуского района Алматы получили ко Дню Победы продуктовые корзины с социально значимой продукцией в рамках совместной работы с районным акиматом. 2 кислородных концентратора, приобретенные ТОО «Рамстор Казахстан», были переданы консульству РК в Стамбуле.

АрселорМиттал

Компания АО «АрселорМиттал Темиртау» выделила средства на закупку тестов на наличие COVID-19. Таким образом, благодаря помощи компании в Карагандинской области резко, более чем вдвое, возрастёт число тех, кто ежедневно сможет сдать ПЦР-тест. Если раньше такого рода тесты ежедневно могли сдать не более 1200 человек, то сегодня эта цифра составит 3 тысячи человек.

Азиатский банк развития

25 июня Азиатский банк развития (АБР) утвердил бюджетный кредит в размере 1 млрд долларов США для Казахстана в качестве специального пакета помощи, чтобы помочь Правительству смягчить пандемию коронавирусной болезни в сфере здравоохранения, социальные и экономические последствия. Ожидается, что этот пакет поможет финансировать всеобъемлющий план Правительства, который включает в себя бесплатный доступ к госпитализации и медикаментам, связанным с COVID-19, меры поддержки занятости для наиболее уязвимых групп населения и расширенные программы социальной помощи. Помощь предоставляется в рамках Программы активного реагирования и поддержки расходов COVID-19 АБР. АБР также выделил 1 млн долларов США на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) медперсоналу для проведения неотложных лабораторных исследований на выявление COVID-19, проводимых для улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В рамках этой поддержки также нанят национальный консультант для консультирования Правительства по вопросам реагирования на COVID-19 и разработки перечня инвестиционных проектов для укрепления потенциала системы здравоохранения страны. Поддержка предоставляется в рамках региональной технической помощи АБР под названием «Региональная поддержка для борьбы со вспышкой коронавирусной болезни 2019 года и потенциальными вспышками других инфекционных болезней». АБР оказывает поддержку Министерству здравоохранения в обновлении существующего веб-приложения Центра управления COVID-19, которое используется Минздравом для регистрации и мониторинга данных о зараженных, контактных и выздоровевших от коронавирусной инфекции лицах.

Азиатский банк развития утвердил суверенный грант в размере 3 млн долларов США Республике Казахстан в рамках чрезвычайной ситуации для предоставления медицинских препаратов и оборудования уязвимым слоям населения в борьбе с пандемией COVID-19. Грант выделен из средств Азиатско-Тихоокеанского фонда реагирования на стихийные бедствия (АТФРСБ) при поддержке Правительства Японии. АБР совместно с Правительством и другими партнерами по развитию завершает работу по созданию Фонда солидарности для Казахстана в борьбе с пандемией COVID-19, как специализированного механизма реагирования, направленного на уменьшение влияния пандемии на наиболее уязвимое население и оказание помощи в посткризисное социально-экономическое развитие. Фонд солидарности проведет анализ по выявлению необходимых профессий, а также разработку и проведение специализированных тренингов и тренинговых программ для развития новых трудовых навыков и последующего трудоустройства для людей, потерявших работу в период пандемии.

Шеврон

Компания «Шеврон» вышла с инициативой в поддержку усилий Республики Казахстан по борьбе с COVID-19. В октябре компания закупила и доставила в Алматы первую партию лекарственных средств, которые передадут пациентам в поликлиниках и больницах Казахстана. Данная мера направлена на поддержку усилий Республики Казахстан по борьбе с распространением COVID-19. Для удовлетворения потребностей страны в борьбе с пандемией «Шеврон» совместно с Министерством здравоохранения определили список лекарственных средств первой необходимости. «Шеврон» предоставляет двухмесячный запас - более 250 тысяч упаковок (или более 11,6 млн таблеток) – медикаментов для лечения пациентов с COVID-19, включая «Парацетамол», «Ибупрофен», «Ривароксабан», «Апиксабан» и «Дабигатран». Помимо поставок лекарств, программа включает в себя закупку и доставку медицинского оборудования, 400 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты и обучение медицинских работников, занимающихся лечением пациентов с COVID-19. Компания «Шеврон» безвозмездно передала Алматинской детской инфекционной больнице два аппарата ИВЛ (Humming Vue, Япония). Вместе с предоставлением высокотехнологичного оборудования «Шеврон» обеспечил обучение врачей и гарантированное техническое обслуживание оборудования в течение 37 месяцев.

Для снижения рисков распространения вируса и обеспечения безопасности сотрудников, ТШО совместно с местными органами здравоохранения осуществило более 100 тысяч ПЦР-тестов. На сегодняшний день ТШО приобрело средства индивидуальной защиты и кислородные концентраторы для управления здравоохранения Атырауской области на общую сумму 7 млн долларов США. Компания предоставила самолет и помогла в возвращении домой группе студентов, которые не могли вернуться домой в связи с приостановкой международных рейсов. Компания организовала грузоперевозку и помогла доставить более 20 тонн лекарственных средств в Атырау. Сегодня ТШО активно участвует в строительстве инфекционной больницы на 200 койко-мест в городе Кульсары, Жылыойского района Атырауской области.

Сiti

Миссия Citi – содействие росту и экономическому прогрессу. Когда пандемия COVID-19 заставила сотни тысяч казахстанских школьников остаться дома, Citi перечислил Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) 80 тысяч долларов США на программы помощи населению. Пожертвование Citi было направлено на финансирование программы психологической помощи ЮНИСЕФ, призванной помочь казахстанским семьям снизить стресс из-за изоляции во время пандемии, и на приобретение 60 ноутбуков для школьников из малоимущих семей в Алматы и Нур-Султане.

В связи с карантином, вызванным пандемией, школьников перевели на дистанционное обучение, однако не каждый учащийся обладает персональным компьютером. 14-летний Ильдан был одним из таких детей. Почти два месяца он учился онлайн по мобильному телефону. «Это очень тяжело, каждые 15 минут у меня болели глаза, а мне нужно было заниматься два с половиной часа каждый день. Поэтому я мечтал, чтобы у меня появился свой ноутбук с большим экраном. Я теперь смогу лучше учиться. Спасибо за такой замечательный подарок!» - говорит мальчик.

Усилия Citi нашли доброжелательный отклик у властей Нур-Султана и Алматы. «Управление образования акимата города Нур-Султана выражает огромную благодарность АО «Ситибанк Казахстан» и ЮНИСЕФ за оказанную помощь детям в это исключительное время», – отметила руководитель столичного образования Шолпан Кадырова. По ее словам, данное мероприятие в сложившейся ситуации оказалось своевременным.

По словам Андрея Курилина, председателя правления АО «Ситибанк Казахстан», «в связи с пандемией Citigroup оказывает поддержку нуждающимся по всему миру (а банк присутствует в 98 странах). Мы начали с собственных коллег: 75 тысяч сотрудников, которые могли наиболее остро испытать экономические сложности в связи с ограничениями, вызванными пандемией, получили одноразовую специальную выплату (в Казахстане выплату получила четверть персонала). Citi также запустил глобальную кампанию «Удвой добро», в которой личные благотворительные взносы сотрудников были удвоены и пожертвованы в международную некоммерческую организацию International Rescue Committee. А в Казахстане мы с радостью откликнулись на призыв властей помочь детям продолжить школьное образование».

Эни

Эни совместно с другими зарубежными инвесторами закупила и поставила самое современное оборудование для интенсивной реанимационной терапии и наборы средств индивидуальной защиты в Многопрофильный медицинский центр (МПМЦ) в городе Нур-Султан для лечения пациентов с COVID-19 общей стоимостью, превышающей 200 млн тенге. Оборудование для интенсивной реанимационной терапии включает несколько мониторов состояния пациентов, инфузионные насосы, анализаторы плазмы крови и приборы электроимпедансной томографии, функциональную мебель для проведения реанимационных мероприятий. Медицинский персонал прошел обучение для работы с поставленным оборудованием. Кроме того, более 10 тысяч комплектов СИЗ, включая медицинские маски, защитные халаты, очки и перчатки, предоставлены медикам, работающим непосредственно с пациентами COVID-19.

Вместе с акционерами НСОС по проекту месторождения Кашаган компания обеспечила Атыраускую и Мангыстаускую области медицинским оборудованием и такими СИЗ, как аппараты для искусственной вентиляции легких, оборудованием для отделений интенсивной медицинской терапии, мониторами состояния пациентов, инфузионными и поршневыми насосами, ультразвуковыми аппаратами и аппаратами обогрева пациента, а также аппаратами подогрева внутривенных растворов и т.д.; противочумными костюмами, одноразовыми защитными костюмами; 3 автомобилями скорой помощи (для Мангыстауской области); медикаментами и медицинскими расходными материалами, включая препараты контроля внутрибольничной инфекции, такие как «Дихлорин», «Альфапирокс», «IV хлористый натрий», материалами для дезинфекции, фильтрами и картриджами; переносными камерами для транспортировки инфицированных пациентов и ожоговых больных BIO-BAG EBV-30/40 (изолирующие мешки для транспортировки BIOBAG, очки для защиты UVEX; Tyvec Classic Xpert CHF5 защитными костюмами третьей степени защиты, сменными масками 95 FFP2 (FFP3); 4 тысячами приборов для экспресс-анализа. Также НСОС помогла подготовить местный медицинский персонал к борьбе с COVID-19.

ERG

ERG поддержала инициативу Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева о создании республиканского фонда. Многотысячный коллектив предприятий Евразийской Группы тепло воспринял обращение Первого Президента Республики Казахстан, Лидера нации Нурсултана Назарбаева к народу. C целью поддержания комплекса мер, принимаемых Президентом и Правительством Казахстана, и в знак поддержки этой инициативы ERG выделила для создания фонда 4,5 млрд тенге.

Сооснователь и член совета директоров ERG Алиджан Ибрагимов выделил региональным фондам Павлодарской области и города Алматы по 100 млн тенге из личных средств. В связи с объявлением в стране чрезвычайного положения и высокой социальной ответственностью перед обществом, ERG направила 100 млн тенге в фонд города Нур-Султана для осуществления профилактических мероприятий. 1,56 млрд тенге были направлены родным регионам Группы (Павлодарская, Костанайская и Актюбинская области). 1,9 млрд тенге были направлены на профилактику и лечение сотрудников предприятий ERG.

EY

Продолжая давнюю традицию оказания помощи уязвимым слоям населения, EY организовала бесконтактную доставку продуктов пожилым людям в Алматы в мае и октябре 2020 года. Кроме того, совместно с другими членами Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов», EY поддержала инициативу по приобретению и безвозмездной передаче медицинского оборудования интенсивной терапии и средств индивидуальной защиты многопрофильному медицинскому центру Нур-Султана для оказания помощи пациентам, зараженным COVID-19.

В условиях быстро меняющейся ситуации, для EY было особенно важным незамедлительно реагировать на изменения и делиться с бизнесом и обществом своим обширным опытом, экспертизой и аналитическими наработками, направленными на сохранение деловой активности. В связи с этим EY подготовила и провела более 30 бесплатных вебинаров и аналитических записок, направленных на применение комплексного методического подхода к управлению кризисом, обеспечение здоровья и благополучия работников, изменение в законодательстве и многое другое.

ExxonMobil

Компания «ЭксонМобил Казахстан Инк.» безвозмездно передала в управление здравоохранения Атырауской области аппарат искусственной вентиляции легких, критически важное на данный момент оборудование, а также средства индивидуальной защиты для медицинского персонала на общую сумму 75 тысяч долларов США в помощь стране в борьбе с пандемией COVID-19. Аппарат ИВЛ HAMILTON-C1 обеспечивает проведение инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких, а также кислородной терапии с высокой скоростью потока. Он идеально подходит для отделений интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи, учреждений интенсивного ухода за больными, долгосрочной и экстренной медицинской помощи, а также для транспортировки пациентов в пределах медицинского учреждения. В дополнение к своим прямым социальным инвестициям, компания «ЭксонМобил Казахстан Инк.» вносит вклад в борьбу с пандемией через свои совместные проекты НКОК и ТШО, обеспечивая закуп медицинских принадлежностей Атырауской и Мангыстауской областям.

Кнауф

Главной ценностью компании «Кнауф», безусловно, являются ее работники. Во избежание опасности заражения руководством «Кнауф» еще до начала пандемии были отменены все массовые мероприятия, а также командировки за рубеж. С начала пандемии на заводе были приняты строгие меры по недопущению распространения заболевания среди сотрудников завода. Большая часть офисных работников была переведена на дистанционный режим работы, внедрены и поддерживаются санитарные нормы, в превентивных целях на местах на постоянной основе проводится инструктаж, а также выпущены брошюры и наглядные материалы, ведется матрица контактов, все сотрудники обеспечены масками и дезинфицирующими средствами. Безопасность и здоровье работников «Кнауф» и членов их семей являются приоритетом. Все выплаты работникам производятся своевременно и в полном объеме, количество рабочих мест не было сокращено, что играет немаловажную роль в условиях экономического кризиса. Материальная поддержка оказывается региональным медицинским учреждениям.

Филип Моррис Казахстан

ТОО «Филип Моррис Казахстан» (ФМК) на данный момент предоставляет пожертвования в благотворительной и финансовой форме, а также оказывает гуманитарную поддержку малообеспеченным гражданам Илийского района Алматинской области. С начала введения карантина в Казахстане ФМК закупил один универсальный аппарат искусственной вентиляции легких и пожертвовал его в местную детскую клиническую инфекционную больницу в Алматы для дальнейшего лечения инфицированных пациентов в критическом состоянии. ФМК наряду с другими компаниями оказал финансовую помощь фонду «Birgemiz». Компания предоставила 76 млн тенге в качестве финансовой поддержки с целью увеличения потенциала медицинского и гуманитарного реагирования в стране.

В связи с пандемией ранее запланированные благотворительные инициативы были пересмотрены, так, компания перераспределила средства на помощь ветеранам и семьям из социально уязвимых групп населения через доставку специально собранных продовольственных посылок. Инициатива охватила 150 семей в Илийском районе, которые были обеспечены продуктами, необходимыми во время карантинного режима. Помимо этого, для поддержки наиболее социально не защищенных слоев населения была организована инициатива по доставке горячих обедов и ужинов в сельские дома престарелых на протяжении одного месяца. Доставка горячего питания осуществлялась в дома престарелых в селах Байсерке и Ащибулак и охватила 100 постояльцев. Дополнительно, компания организовала закуп более 5 тысяч масок и 1 тысячи санитайзеров для малообеспеченных граждан Илийского района.

Благодаря еще одной инициативе компании, более 50 школьников в селе Байсерке получили планшеты, которые позволят детям обучаться в дистанционном режиме в период карантина.

Помимо поддержки борьбы с новым вирусом, Филип Моррис Интернэшнл разработал ряд важных руководящих принципов, которые подчеркивают твердую приверженность компании обеспечению безопасности и спокойствия своих сотрудников в течение всего периода глобальной пандемии. Эти принципы охватывают три ключевые области: стабильность рабочей занятости, финансовая стабильность и специальные награды для сотрудников. В свою очередь, ФМК удалось сохранить весь персонал, полную занятость и заработную плату всем сотрудникам. В период карантина компания незамедлительно приняла меры, предоставив работникам и их семьям средства индивидуальной защиты, внедрив дистанционную работу из дома и отслеживание состояния здоровья работников, а также ограничив полевые работы.

SANTO

Эпидемия коронавируса стала большим испытанием для человечества, впервые за последние 100 лет люди всех стран ощутили реальную угрозу от массового распространения инфекционного заболевания не только своему здоровью, но и жизни. Вступив в неравную борьбу с неизученным и коварным вирусом COVID-19, первыми в зоне риска оказались врачи и медицинский персонал. Статистика заражения показывает, что медики могут составлять до трети от общего числа инфицированных людей. Распространение опасного вируса стало настоящей угрозой для медицинских сотрудников. Это объясняется тем, что медперсонал находится в постоянном контакте с пациентами, в том числе с возможно инфицированными коронавирусом. В то же время в больничных учреждениях в условиях повышенной необходимости использовать защитные средства, возник их дефицит. Поэтому компания SANTO, будучи надёжным партнёром системы здравоохранения, выбрала одним из своих приоритетов именно предоставление защитных средств медицинскому персоналу.

SANTO передала индивидуальные средства защиты (маски-визоры, противочумные костюмы, медицинские перчатки и маски) медицинскому персоналу в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте и антисептические средства для воинской части в Шымкенте. Также компания предоставила препараты городскому кардиологическому центру Шымкента, Национальному научному кардиохирургическому центру (г. Нур-Султан) и дому престарелых при одном из храмов Алматы.

Сбербанк

На сегодняшний день Сбербанком предприняты следующие меры по поддержке лиц, пострадавших от пандемии:

1. Сбербанк выделил 50 млн тенге на приобретение 3-х аппаратов искусственной вентиляции легких, а также 100 пульсоксиметров для больниц Алматы, на лечении в которых находятся люди с диагнозом COVID-19.

2. Сбербанк предоставил отсрочки по исполнению обязательств по кредитам на срок до 90 дней для субъектов малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам.

3. Без внимания Сбербанк не оставил и своих сотрудников. Меры безопасности в связи с распространением коронавируса Сбербанком были приняты еще до объявления официального карантина. В центральном офисе и в каждом филиале банка были созданы специальные штабы оперативного реагирования, которые координировали эту работу.

Шелл Казахстан

Компания «Шелл Казахстан», принимая участие в разработке крупнейших месторождений, таких как Карачаганак и Кашаган, также активно поддерживает социально-экономическое развитие регионов, где осуществляет свою деятельность. С момента возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции в стране, в дополнение к многомиллионной помощи, оказываемой совместными предприятиями «НКОК НВ» и «КПО БВ» в регионах, компания «Шелл Казахстан» инициировала дополнительные проекты по поддержке организаций и предпринимателей МСБ, оказавшихся в сложных экономических условиях ввиду сложившейся кризисной ситуации.

Программа «Shell LiveWIRE» В рамках программы по поддержке предпринимателей «Shell LiveWIRE» для предпринимателей Атырауской, Мангыстауской и Западно-Казахстанской областей и Нур-Султана была увеличена доля грантов с 50 до 75% на сумму 10 тысяч евро каждый. Данная специализированная грантовая программа для малого и среднего бизнеса будет действовать до конца 2021 года. Помимо этого, компания провела ряд антикризисных обучающих семинаров «Shell LiveWIRE» для предпринимателей с целью оказания содействия в переориентации и активизации деятельности в режиме карантина. В рамках бизнес-интенсива более 300 предпринимателей получили конкретные практические инструменты для оперативной адаптации к новым реалиям.

Компания «Шелл Казахстан» выступила агентом в совместной инициативе группы иностранных инвесторов, работающих в Казахстане. В рамках данного проекта было приобретено и передано в дар Многопрофильному медицинскому центру Нур-Султана современное оборудование для интенсивной терапии. Медицинский персонал прошел обучение по использованию данного оборудования. В дополнение свыше 10 тысяч единиц средств индивидуальной защиты были предоставлены медицинским работникам, работающим в МПМЦ и непосредственно подверженным риску заражения вирусом COVID-19. Общая стоимость оборудования составила более 200 млн тенге.

Тоталь

Своевременные карантинные и санитарно-эпидемиологические меры, принятые казахстанскими властями, а также адаптивность системы здравоохранения страны сыграли значительную роль в борьбе с вирусом. Со своей стороны Тоталь предпринял все необходимые меры для защиты здоровья и безопасности своего персонала, а также для обеспечения непрерывности бизнес-процессов в Казахстане. Подобным же образом Тоталь со своими партнерами по Северо-Каспийскому СРП оказал содействие Норт Каспиан Оперейтинг Компани (НКОК) в принятии мер по защите здоровья персонала НКОК и ведении безопасных производственных работ без риска для работников компании и инфраструктуры.

Однако в этих исключительных обстоятельствах компания Тоталь в соответствии со своими ценностями посчитала своей обязанностью также оказать поддержку стране в борьбе против вируса. Тоталь сделал значительный вклад в общее благосостояние страны, предложив необходимую финансовую и материальную помощь казахстанской системе здравоохранения. Во-первых, в качестве участника проекта Северо-Каспийского СРП компания Тоталь совместно с оператором НКОК и другими участниками консорциума оказали серьезную поддержку населению Мангыстауской и Атырауской областей, предоставляя помощь территориальным управлениям здравоохранения и образования на общую сумму в 7,6 млн долларов США, из которых непосредственный вклад компании Тоталь составил 1,3 млн долларов США. Во-вторых, являясь оператором месторождения Дунга, Тоталь тесно сотрудничает с властями Мангыстауской области с целью обеспечения местной системы здравоохранения медицинским оборудованием. Оно включает в себя видеоэндоскопический комплекс, оборудование для компьютерной томографии, стационарную систему для ультразвуковой диагностики, аппарат для искусственной вентиляции легких, а также оборудование для выхаживания новорожденных. Общая стоимость оборудования превышает 1 млн долларов США. В-третьих, совместными усилиями группы иностранных инвесторов (Тоталь, Шелл Казахстан, Эни, ИНПЕКС Норт Каспиан Си Лтд., ЛУКОЙЛ, Камеко, Эйр Ликвид, Такеда, а также Представительский офис Казахстанской ассоциации Совета иностранных инвесторов РК) было приобретено новейшее реанимационное оборудование и средства персональной защиты и передано безвозмездно Многопрофильному медицинскому центру в столице для содействия в лечении пациентов с COVID-19. Общая стоимость оборудования составила свыше 500 тысяч долларов, где непосредственный вклад компании Тоталь составил 50 тысяч долларов США.

KPMG

KPMG провело исследование, посвященное анализу эффективности мер господдержки бизнеса в Казахстане в период пандемии СOVID-19. В опросе KPMG приняли участие более 60 руководителей МСБ и крупного бизнеса, ряд банков, институтов развития и бизнес-ассоциаций Казахстана. Основной целью анализа была попытка понять, достаточны ли меры господдержки в связи с COVID-19, насколько они эффективны (с точки зрения бизнеса), есть ли у бизнеса конструктивные предложения по улучшению этой системы?

Режим ЧП и введение карантинных мер оказали негативное влияние на бизнес Казахстана

• около 300 тыс. субъектов предпринимательства приостановили свою деятельность;

• 1 млн субъектов предпринимательства пострадали от пандемии напрямую, в основном это сферы услуг и торговли;

• свыше 1,6 млн человек были отправлены в отпуск без содержания;

• около 14-15 тысяч субъектов предпринимательства, имеющих займы в БВУ, обратились за отсрочкой;

• 4,5 млн человек получили социальную выплату в размере 42 500 тенге

Ключевые выводы исследования:

• Прогноз МВФ по снижению реального ВВП в 2020 году был пересмотрен в сторону снижения, с (-2,5%) до (-2,7%).

• Снижение нефтяных доходов и консолидация в налогово-бюджетной сфере привели к ухудшению фискальной позиции.

• Расходы госбюджета в 2020 году почти в два раза будут превышать доходы бюджета (без учета трансфертов из Нацфонда).

• Получить господдержку на фоне пандемии коронавируса в Казахстане сможет только меньше половины пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса. Для остальных помощь оказалась недоступной.

• Среди мер, анонсированных государством, практически отсутствуют меры по поддержке крупного бизнеса, несмотря на то, что именно крупный бизнес формирует 80% всех налоговых поступлений и трудоустраивает более 60% трудоспособного населения страны.

• Отсутствие единого информационного портала господдержки и одного оператора по каждой госпрограмме большинство респондентов считают одним из ключевых операционных барьеров для участия в программах господдержки.

• Около 90% респондентов считают, что необходимо расширение отраслевых критериев и «реинжиниринг» госпрограмм поддержки бизнеса.

• Надвигающаяся вторая волна заболеваний и вероятное продление уже объявленного повторного карантина негативно повлияют на ВВП Казахстана, платежеспособный спрос населения и сроки выхода бизнеса из рецессии.

• Повышение эффективности уже существующих и вновь объявленных мер господдержки позволит улучшить положение бизнеса в рамках уже выделенных средств (тем не менее дополнительные меры поддержки также потребуются).

• Государству и бизнесу необходима единая платформа для конструктивного и транспарентного диалога: лишь прямое обсуждение экспертов, своевременная и достаточная поддержка бизнеса помогут стране выйти из кризиса и заложить основы долгосрочного устойчивого роста.

ТМК-Казтрубпром

В период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, ТМК-Казтрубпром уделяет особое внимание оказанию благотворительной помощи социально уязвимым слоям населения. На протяжении последних лет компания активно участвует в крупных социальных проектах Республики Казахстан, поддерживая реабилитационные центры, школы, спортивные учреждения, а также многодетные и малообеспеченные семьи. Так, в 2020 году при сотрудничестве с благотворительными фондами «Дар» и «Жулдыз» предприятие приняло участие в республиканских акциях «Қуан Сəби» - «Счастливый ребенок» и «Милосердие – знак гуманности». В рамках данных мероприятий была оказана помощь многодетным семьям продуктами питания и товарами первой необходимости.

Также ТМК-Казтрубром принял участие в благотворительной акции «Дорога в школу», закупив для СОШ №2 имени Г. Молдагалиева Уральска 20 Wi-Fi роутеров, 5 стационарных компьютеров и ноутбук для дистанционного обучения детям из малообеспеченных семей. Кроме того, предприятие оказало помощь социальному центру «Передышка», закупив развивающие игры для детей с ограниченными возможностями.