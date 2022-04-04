Как идут весенне-полевые работы в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжаются весенне-полевые работы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Алматинской области, в проведении весенне-полевых работ аграриям региона оказывается необходимая государственная поддержка.

Так, в рамках двух программ аграрного кредитования 60 хозяйств региона получили 1 млрд 160 млн тенге, также рассматривается еще 25 заявок на общую сумму 717 млн тенге.

По данным областного управления сельского хозяйства, посевные работы идут полным ходом. На сегодняшний день проведена предпосевная обработка 84,1 тыс. га, вспахано 73 тыс. га. Всего засеяно 15,6 тыс. га зерновыми колосовыми и 1,5 тыс. га - масличными культурами.

Кроме того, для обеспечения семенами сахарной свеклы на сегодня приняты заявки от 256 хозяйств на общую площадь 5,7 тыс. га, СПК «Жетысу» передано 1256 посевных единиц в Каратальский, Коксуский, Ескельдинский районы. Поставки и распределение других иностранных семян сладкого корня на Коксуский сахарный завод будут завершены в ближайшие дни.

Потребность в минеральных удобрениях для весенне-полевых работ составляет 23 тыс. тонн, из них 13,7 тыс. тонн, или 59,6%, уже получили 998 хозяйствующих субъектов.

Напомним, посевную в Алматинской области начали в начале марта. В целом посевная кампания продолжится до мая.