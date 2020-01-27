Как идут поиски погибших солдат 314-й стрелковой дивизии, рассказали российские поисковики в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошел круглый стол, посвященный 75-летию Победы в ВОВ и годовщине снятия блокады Ленинграда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На мероприятие прибыла делегация из России, в состав которой вошли представители поисковых отрядов Ленинградской области. Они ведут работы в местах сражений 314-й стрелковой дивизии, проходивших в 1941-1943 годах в районе городов Лодейное поле и Подпорожье Ленинградской области.

Член поискового отряда «Переправа» (город Лодейное поле) Виктор Нефедов рассказал, что поисковые работы проходят в сложных условиях.

«Работаем руками. Ваши поисковики видели, как все происходит. Это ленинградские болота. Никакой спецтехники там и быть не может. Работаем щупами. Передаем навыки молодым», - сказал В.Нефедов.

Он добавил, что помогают поисковикам финские архивы, поскольку в их сведениях более достоверные данные.

«У нас было много закрытой информации. Многое уходило в небытие. В архивах мы натыкаемся на то же самое. К сожалению, больше информации из финских архивов. Дальше идет работа с данными о потерях, где и какие бои проходили. Берем карту, где проходили бои. Она, конечно, отличается от того, что мы видим сейчас. Идут новые дороги и так далее. Старую карту накладываем на новую местность и начинаем отрабатывать участки», - рассказал В.Нефедов.

Поисковики разыскивают близких найденных бойцов. По словам В.Нефедова, удается это нечасто.

«Это начало войны – 1941-й год. Смертных медальонов практически еще ни у кого не было. Многие бойцы сами отказывались что-то писать о себе – считали это плохой приметой. Много пустых медальонов», - сказал поисковик.

Помощник депутата Госдумы РФ, командир отряда юнармейцев «Непоколебимый» Светлана Иванова рассказала, как работают молодые ребята.

«Зимой большая часть времени уходит на работу с документами, архивами. Определяют места боев. Как только позволяют погодные условия, выходим на болота, в лес – на территории, где, возможно, находятся останки бойцов», - сказала С.Иванова.

Работают поисковики нередко по пояс в ледяной воде. Им приходится вычерпывать воду, чтобы добраться до места. Транспорт туда просто не пройдет, только пешком.

«Ребята работают, видят своими глазами подсумки, прострелянные каски, противогазы. Они с трепетом поднимают найденные личные вещи бойцов. За прошлый сезон мы подняли останки 64 бойцов. Много было артефактов», - рассказала С.Иванова.

Помимо участия в круглом столе, делегация возложила цветы и венки к памятнику воинам 314-й стрелковой дивизии.

Отметим, 314-я стрелковая дивизия формировалась в Северо-Казахстанской области. Воины дивизии три с половиной года защищали Ленинград от фашистских захватчиков. В январе 1943 года дивизия принимала участие в историческом прорыве блокады Ленинграда.

На берегах реки Свирь работают четыре поисковых отряда, ежегодно поднимающие из болот десятки солдат-североказахстанцев.



