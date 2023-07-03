Как идет строительство новой тепловой станции под Астаной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня депутаты Мажилиса Парламента Павел Казанцев, Мади Такиев, Дюсенбай Турганов, Татьяна Савельева, Даулет Мукаев и Самат Нуртаза посетили строительство газовой тепловой станции Котельная «Юго-Восток». Данный объект является частью реализации Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «AMANAT» «Вместе с народом!», передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Строительство газовой тепловой станции «Юго-Восток» с необходимой инженерной инфраструктурой началось в 2022 году. В настоящее время осуществляются строительно-монтажные работы. Планируется, что до конца текущего года ГТС «Юго-Восток» будет введена в эксплуатацию. Также будет частично запущена ГТС «Туран» с возможностью обеспечения дополнительных 694 Гкалл/час. Всего в столице запланировано строительство трех новых газовых котельных, которые позволят покрыть существующий теплодефицит в дополнение к строящейся ТЭЦ-3. Партия активно контролирует процесс строительства, чтобы обеспечить его качественное и своевременное завершение.

«Обе ТЭЦ, которые обеспечивают город, являются старыми и требуют модернизации. Особо важным вопросом является ТЭЦ-3, на которой уже пять лет ведутся строительные работы. Технические и финансовые аспекты этого проекта уже решены, и мы планируем в ближайшие дни посетить ТЭЦ-3, чтобы получить полную картину по всем трем электростанциям. Эта проблема имеет критическое значение, и мы намерены решить ее как можно скорее. После сегодняшнего осмотра котельной, могу с уверенностью заявить, что астанчане зимой не столкнутся с проблемой замерзания», – заявил депутат Мажилиса Павел Казанцев после посещения ГТС «Юго-Восток».

По словам заместителя генерального директора ТОО «Казстройподряд» Адильхана Абильдина, строительство ГТС «Юго-Восток» идет полным ходом.

«Мы работаем над подключением системы к началу отопительного сезона этого года. В октябре будет отпущено 190 Гкал тепла. Эта система является независимой, поэтому котлы будут работать автономно. После завершения строительно-монтажных работ подключим систему отопления к городу. Планируется охватить район левобережья. Далее будем нагревать воду от ТЭЦ. Сейчас выполнено 40% работы, успеем до октября», - заверил Адильхан Абильдин.

Мажилисмен Дюсенбай Турганов отметил, что, согласно оценкам экспертов, строящаяся котельная «Юго-Восток» способна дать тепло для строительства 4 миллионов кубических метров жилья.

«В последние годы были приняты меры по решению проблемы нехватки воды для подачи тепла. В настоящее время имеется достаточный ресурс отопления, способный обеспечить весь город. Ведется строительство теплопровода между городом и газовой котельной. Этот проект также обещают завершить в течение двух месяцев», – сказал депутат.

В целом тепловая станция должна быть введена в эксплуатацию до ноября 2023 года. Общая мощность ГТС «Юго-Восток» составит 350 Гкал.

Павел Казанцев заявил, что в ближайшие дни мажилисмены также посетят объекты водоснабжения, чтобы узнать, как решается проблема дефицита и перебоев с давлением воды в жилом и промышленном секторах. По словам депутата, все необходимые технические решения, оборудование и финансирование для этого выделены, и жители города должны ощутить улучшение ситуации уже в июле.