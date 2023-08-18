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    Как идет ремонт на электростанциях Павлодарской области

    18 Августа 2023, 18:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики РК рассказали о ремонте на электростанциях Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На электростанциях области запланированы ремонтные работы на 40 единицах, в том числе ремонт 12 энергоблоков, 19 котлов, 6 турбин и 3 дымовые трубы. Предусмотрен капитальный ремонт 5 энергоблоков, 13 котлов, 4 турбин и еще одной трубы. В настоящее время завершены ремонтные работы на 9 единицах. На ремонте находится 20 единиц, срок ремонта не подошел на 11 единицах», - уточнили в Минэнерго.

    По данным ведомства, на Экибастузской ТЭЦ предусмотрен ремонт всех 10-ти котлов (5 паровых и 5 водогрейных).

    Из них за счет резерва Правительства (7,4 млрд тенге) проводится капитальный ремонт 5-ти водогрейных котлов.

    За счет средств АО «ЦАЭК» осуществляется капитальный и текущий ремонт 5-ти паровых котлов (3 – капитальный, 2 – текущий), а также вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

    «На сегодняшний день завершен ремонт на энергетических котлах №9 и 7, продолжаются ремонтные работы на 2 энергетических (№6,8) и 5 водогрейных котлах (№№6,11,12,13,14,15), срок ремонта не подошел на 1 энергетическом котле (№5). В настоящее время ремонт проводится в соответствии с утвержденным графиком, значительного отставания нет. По области кампания по подготовке к предстоящему отопительному сезону проходит в штатном режиме», - заверили в министерстве.

    Ранее в Минэнерго рассказали о вариантах газификации Павлодарской области.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Павлодарская область Регионы Казахстана Минэнерго РК Павлодар ТЭЦ
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