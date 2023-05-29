Как идет реконструкция автодороги «Подстепное - Федоровка - граница РФ» в ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава МИИР РК Марат Карабаев проверил ход реконструкции автодороги «Подстепное - Федоровка - граница РФ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК в рамках двухдневной рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил инфраструктурные объекты региона и проверил реализацию проектов их модернизации, строительства и реконструкции.

В частности, в субботу Марат Карабаев ознакомился с состоянием канализационного очистного сооружения и канализационных сетей города Уральска, а также канализационно-очистной станции города Аксая в Бурлинском районе. Их износ на сегодняшний день достиг 100%, 61% и 80% соответственно. КОС областного центра работает с 1981 года, а ее последняя модернизация была проведена в 2012 году.

В ходе визита министр обсудил с представителями местных исполнительных органов и ТОО «Батыс су арнасы» перспективы развития объектов.

Также глава МИИР вместе с акимом города Уральска Миржаном Саткановым проверил продвижение строительства жилых домов в мкр «Ақжайық». Здесь запланировано строительство 3 школ на 1500 мест, 4 детских садов на 500 мест, 60 социальных объектов и 76 МЖД, из которых 25 (3 539 квартир) будут построены акиматом города. На сегодняшний день в микрорайоне ведется строительство девятиэтажного и 7-ми пятиэтажных домов.

Во второй половине дня министр ознакомился с планами работ по ремонту моста на автодороге М-32 «Уральск-Подстепное» и проверил ход строительства автодороги «Подстепное-Федоровка» протяженностью 144 км.

В июле 2022 года за счет республиканского бюджета начата реконструкция по двум участкам протяженностью 72 км, где определены подрядные организации ТОО «Казкомсервис» (на участке 0-36 км) и «ДСК Приоритет» (108-144 км).

В 2023 году на продолжение работ предусмотрено 8 млрд тенге. За счет дополнительно выделенных из Нацфонда средств по графику должны открыть движение на 36 км. Оставшиеся 2 участка на отрезках 36-72 км и 72-108 км планируется построить за счет инвестора в рамках социальных обязательств. В результате автодорога будет переведена из III во II техническую категорию.

Подрядчики предоставили министру последнюю информацию о заготовке дорожно-строительных материалов и мобилизации техники, а также о динамике работ по разборке существующей дорожной одежды, переустройству электросетей, устройству транспортной развязки и временной объездной дороги.

По их сведениям, с начала года заготовлено 52,8 тысячи кубометров фракционного щебня (при плане 218,5 тысячи кубометров), 2,56 тысячи тонн битума (при плане 8,2 тысячи тонн), и 1,13 тысячи кубометров железобетонных изделий (при плане 6,16 тысячи кубометров).

В связи с этим Марат Карабаев поручил максимально ускорить подготовку, чтобы не допустить отставание от графика выполнения основных работ. Он также напомнил, что вопросы строительства и ремонта автодорог ЗКО, в частности, участка «Подстепное-Федоровка», находятся на особом контроле Главы государства и Премьер-Министра республики, и за ошибки при их решении уже наказан ряд руководителей местных и центральных госорганов.

«Ранее проекты были приостановлены из-за нехватки финансирования. Сейчас Правительством специально выделены дополнительные средства. Теперь ваша задача - качественно и в срок завершить работы. Также Глава государства дал отдельное поручение касательно ремонта моста на дороге «Уральск-Подстепное». Данный участок играет важную роль в реализации экспортного и транзитного потенциала всей республики и Западно-Казахстанской области, в частности», - подчеркнул министр.