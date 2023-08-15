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    Как идет подготовка к отопительному сезону Костанайской и Рудненской ТЭЦ, рассказали в Минэнерго

    15 Августа 2023, 07:46

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 14 августа заместитель Председателя Комитета энергонадзора посетил Костанайскую и Рудненскую ТЭЦ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство энергетики РК.

    По ТЭЦ-1 ГКП «Костанайская ТЭК» завершены ремонты энергетических котлов № 1 и 2. Ведутся работы по капитальному ремонту дымовой трубы № 2 до 26 сентября. По ТЭЦ-2 затягивается капитальный ремонт энергетического котла № 5 из-за отвлечения собственного ремонтного персонала на ремонтные работы ТЭЦ-1 и тепловым сетям. Отмечен дефицит персонала.

    На Рудненской ТЭЦ АО «ССГПО» завершен ремонт энергетического котла № 5. В ремонте водогрейный котел № 4, энергетические котлы № 2, 6. С 4 августа т.г. не начат ремонт энергетического котла № 5 из-за увеличения срока ремонта котла №2. Замена энергетического котла № 1 ведется низкими темпами. На площадке задействовано всего 21 специалист подрядной организации ТОО «АВ Construction».

    По итогам визита проведено совещание с руководством указанных ТЭЦ с обсуждением проблемных вопросов. Территориальному департаменту Комитета энергонадзора поручено усилить контроль за ходом подготовки энергопредприятий к предстоящему отопительному сезону.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Минэнерго РК Отопительный сезон ТЭЦ
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