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      Западно-Казахстанская область

    Как идет капитальный ремонт дорог в Западном Казахстане

    3 Июля 2021, 22:55

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Толеген Абудуллин проинспектировал ход капитального ремонта автомобильных дорог республиканского значения «Казталовка – Жанибек-гр.РФ» и «Униге-Бисен-Сайхин» в Западно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе рабочей поездки были проведены производственные совещания с подрядными организациями. Председатель комитета отметил слабые темпы, значительное отставание от планов работ на объектах капитального ремонта и поручил ускорить темпы строительно-монтажных работ.

    Кроме того, подрядчикам были даны задания завершить работы по строительству мостов и искусственных сооружений до сентября текущего года, а также координировать работу с субподрядными компаниями.

    В свою очередь, подрядные организации обязались выполнить поставленные задачи. В этом году планируется открыть движение на более 100 км.

    Напомним, автомобильные дороги республиканского значения «Казталовка-Жанибек-гр.РФ» и «Унеге-Бисен-Сайхин» являются транспортной связью между областным центром г.Уральск и населёнными пунктами Казталовского, Жанибекского и Бокейординского районов с выходом на границу Российской Федерации (г.Саратов и г.Волгоград).

    Общая протяженность ремонтируемых участков дорог составляет 242 км. Ремонтные работы производят подрядные компаниии ТОО «Uniserv», ТОО «Теміржол жөндеу», ТОО «Акжол курылыс» и ТОО «Атырау жолдары».

    На участках задействовано порядка 200 единиц техники и 300 человек, сообщила пресс-служба МИИР.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Дороги
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