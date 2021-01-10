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    Как идет голосование на избирательных участках Алматы

    10 Января 2021, 08:57

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как началось голосование в избирательных участках Алматы. Наблюдатели рассказали о ходе работы на текущий час, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Наблюдатель избирательного участка 109 Алмалинского района от Профсоюзов города Алматы Раушан Оразалиева рассказала, что люди с раннего утра идут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос.

    «Начало голосования идет хорошо. Мы с утра отслеживаем ход выборов. Все успешно. Нарушении на текущий момент не зафиксировано. Народу с каждым часом все больше. В связи с эпидемиологической ситуации все меры санитарных норм строго соблюдаются. Избиратели допускаются в масках. При входе стоит медсестра, у каждого избирателя измеряется температура», - отметила наблюдатель.

    Согласно информации территориальной избирательной комиссии, все члены избирательных комиссий обеспечены масками, защитными экранами, перчатками, санитайзерами, защитными халатами для организации голосования граждан вне помещения для голосования.

    Напомним, в Алматы с 7 утра открылись все избирательные участки, их в городе 507. Профсоюзный центр Алматы представляет более 200 тысяч членов. Более тысячу наблюдателей будут работать на всех открытых избирательных участках Алматы.

    Избирательные участки работают с 07:00 утра до 20:00 вечера. Все избиратели должны прийти на голосование в масках, в противном случае они не будут допущены. Люди с повышенной температурой сразу будут доставлены в инфекционный стационар. Если потребуется, госпитализируют. В медицинском учреждении есть закрытые участки, там будет дана возможность проголосовать этому человеку.

    Свой избирательный участок можно узнать в контакт-центре по единому бесплатному номеру 221-10-01 с 8:00 до 20:00 часов. Получить информацию и проверить себя в списке избирателей можно также с помощью Telegram-бота @sailau_almaty и на онлайн-сервисах «Open Almaty» и http://service.almaty.kz/ru.

    Если напомнить о процедуре голосования: избиратель должен при себе иметь удостоверение личности, он находит себя в списке, расписывается и получает два бюллетеня - за Мажилис и за маслихат.

    Отметим, что в Алматы общественный транспорт в день выборов будет курсировать в штатном режиме. Бесплатный проезд не предусмотрен.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Выборы-2021
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