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    Как идет голосование на избирательных участках Акмолинской области

    10 Января 2021, 10:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Буквально вчера отметивший свой 76-ой день рождения, житель села Талапкер Целиноградского района Сабыр Мальгаздаров стал одним из первых проголосовавших избирателей на выборах в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

    Сабыр Мальгаздаров является Почетным гражданином Целиноградского района. Несмотря на свой пенсионный возраст, он до сих пор на посту и является директором ТОО «Талапкер», председателем Совета ветеранов сельского округа. Сабыр ата вместе со своей супругой Раилей Шариповной воспитали 5 детей и 15 внуков.

    «Я с раннего утра пришел на избирательный участок отдать свой голос. Считаю, что мы должны проявить свою гражданскую позицию, реализовать свое конституционное право, проголосовать за ту или иную партию», - рассказал аксакал.

    Одна из старейших жительниц региона 107-летняя Баян Мадихан из села Еркеншилик Ерейментауского района отдала свой голос на дому, куда к ней приехали члены участковой избирательной комиссии с переносной урной.

    «Выборы — это шаг, который открывает путь к нашему будущему, к процветанию народа. Поэтому я голосую», - поделилась Баян Мадихан.

    В дальнее село области семья почтенной аже переехала пятнадцать лет назад из Монголии. Родилась Баян Мадихан в многодетной семье в селе Кызылкаин. Вместе с мужем вырастили семерых детей. Сегодня воспитывает 15 внуков и 5 правнуков.

    В Акмолинской области проживает свыше 1000 людей старше девяноста лет.

    По состоянию на 10.00 часов в Акмолинской области проголосовали более 52 988 избирателей (10,2%).

    К слову, в области 722 избирательных участка. Все они оборудованы в соответствии с санитарными требованиями и потребностями людей с ограниченными физическими возможностями.

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    Акмолинская область Регионы Казахстана Выборы-2021
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