Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Как и сколько платить за ОСМС в 2021 году, рассказали жителям Алматы

    14 Января 2021, 15:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы до 81% населения охвачено ОСМС. При этом, экстренная помощь оказывается всем гражданам, несмотря на статус застрахованности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Также с началом нового года всех волнует вопрос о том, как это все будет осуществляться и сколько люди будут платить за страховку. О том, какие изменения произошли касательно платежей, рассказали в алматинском филиале Фонда медстрахования.

    К первой категории взносов в ОСМС относятся платежи государства за 15 льготных категорий граждан. В список входят дети, пенсионеры, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, многодетные матери, неработающие беременные женщины, мамы в декрете, инвалиды и люди, ухаживающие за детьми-инвалидами, студенты и т. д. Это около 11 млн граждан.

    Работодатели за наемный персонал в 2021 году платят отчисления в размере 2% от заработной платы с фонда оплаты труда. С зарплаты работников теперь будут удерживаться также 2% взноса.

    Индивидуальные предприниматели должны будут, как и ранее, делать взносы за себя. Их ежемесячный платеж с 2021 года остается без изменений - 5% от 1,4 МЗП. То есть ежемесячный взнос – 2975 тенге.

    Что касается самозанятых граждан, которые оказывают разные услуги другим физическим и юридическим лицам без регистрации своей деятельности, им предоставляется производить взносы двумя возможными путями: оплачивая 5% от МЗП – это 2125 тенге. Или можно встать на налоговый учет, как участник ЕСП и платить 1 МРП - это 2917 тенге по состоянию на 1 января 2021 года для города и 0,5 МРП – 1458 тенге для села.

    ЕСП объединяет четыре обязательных платежа:

    • индивидуальный подоходный налог (ИПН);

    • социальные отчисления в государственный фонд социального страхования;

    • пенсионные выплаты в ЕНПФ;

    • отчисления в Фонд обязательного социально-медицинского страхования.

    Что касается физических лиц, работающих по договору гражданско-правового характера, то с их дохода будет удерживаться 2%, при этом максимально возможный платеж 8500 тенге (2% от 10 МЗП).

    Стоить добавить, что если граждане в 2021 году оказались не застрахованы, то им необходимо проверить платежи за предшествующие 12 месяцев. Более подробную информацию можно получить, обратившись в единый колл-центр 1406.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Страхование Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Более 120 тысяч исследований КТ и МРТ прошли карагандинцы бесплатно по ОСМС
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов