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    Как и на чем добраться до озера Алаколь?

    1 Июля 2023, 19:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы до озера Алаколь могут добраться несколькими способами - на самолете, поезде и автобусе. Подробную информацию о расписании и маршрутах дал туристический информационный центр «Visit Zhetysu» на сайте акимата области Жетысу, передает МИА «Казинформ».

    НА САМОЛЕТЕ

    Вы можете добраться до аэропорта города Ушарал на самолете, а затем на автомобиле (такси) до побережья озера Алаколь области Жетысу. Билеты на самолет выгодно приобретать на частных сайтах авиакомпаний.

    В направлении Талдыкорган-Ушарал вылетают самолеты авиакомпании «Жетісу» 2 рейсами в 10:00 и 14:00 ч., стоимость билета начинается от 8000 тенге.

    В направлении Алматы-Ушарал авиакомпания «SCAT AirLines» осуществляет ежедневные вылеты в 12:30 ч., стоимость билета начинается от 15000 тенге.

    В направлении Алматы – Ушарал - вылеты по понедельникам в 13:30 ч., по вторникам, средам, четвергам и субботам- в 09:35, авиакомпания «QAZAQ AIR», стоимость билета начинается от 18000 тенге.

    Самолеты авиакомпании «SCAT AirLines» по направлению Астана-Ушарал летают ежедневно в 6:35, стоимость билета начинается от 16000 тенге.

    Стоимость такси от аэропорта Ушарала до озера Алаколь начинается от 10000 тенге (салон) или в телеграмм-канале «УШАРАЛ ТАКСИ» можно заблаговременно заказать такси.

    НА ПОЕЗДЕ

    Если вы собираетесь отправиться на поезде, вы приобретаете железнодорожные билеты до станции Акши. Эта станция удобна для проезда к югу от Алаколя.

    По маршруту Уштобе-Акши поезд №221 курсирует по понедельникам, средам, пятницам в 01:45, стоимость билета начинается от 2500 тенге.

    По маршруту Уштобе-Акши поезд №337 курсирует по вторникам, четвергам, субботам в 01:45, стоимость билета начинается от 2500 тенге.

    По маршруту Уштобе-Акши поезд №22 курсирует по вторникам, четвергам, субботам в 20:04, стоимость билета начинается от 2500 тенге.

    По маршруту Уштобе-Акши поезд №211 курсирует по понедельникам, средам, пятницам в 04:07, стоимость билета начинается от 2500 тенге.

    Поезд №22 по маршруту Алматы-Акши курсирует по вторникам, четвергам, субботам в 14:00, Стоимость билета начинается от 3500 тенге.

    Поезд №221 по маршруту Алматы-Акши курсирует по понедельникам, средам, пятницам в 18:50, стоимость билета начинается от 3500 тенгег

    Поезд №337 по маршруту Алматы-Акши курсирует по понедельникам, средам, пятницам в 18:50, стоимость билета начинается от 3500 тенге.

    НА АВТОБУСЕ

    Если вы хотите поехать на автобусе до озера Алаколь, вы можете приобрести билет до населенного пункта с.Коктума в кассах автовокзалов городов Алматы и Талдыкорган.

    Автобус по маршруту Алматы-Ушарал ездит ежедневно в 20:45, стоимость билета начинается от 9500 тенге.

    Автобус по маршруту Алматы-Коктума ездит ежедневно в 21:05, стоимость билета начинается от 9500 тенгег

    Автобус по маршруту Талдыкорган-Акши ездит ежедневно в 23:00, стоимость билета начинается от 9500 тенге.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туризм Транспорт Алаколь Жетысуская область
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