Как Грузия зарабатывает на подержанных американских автомобилях

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Экспорт автомобилей принес Грузии более 900 млн долларов в 2022 году, что составляет более 16% от общего объема экспорта. Это примерно вдвое превышает стоимость грузинского автоэкспорта в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Georgia Today.

Данный факт стал приятной новостью для многих посредников в Грузии, которые делают бизнес на автоэкспорте, поскольку их доход за последнее десятилетие зависел от меняющихся региональных таможенных правил, попыток очистить дороги от неисправных транспортных средств, пандемии, а сегодня и от геополитической ситуации в мире.

«Грузия впервые в 2006 году стала местом остановки американских автомобилей, сданных на металлолом, а в последние годы этот показатель неуклонно растет. Большинство из этих автомобилей - поврежденные транспортные средства, проданные страховыми компаниями на рынке США», - поделился старший научный сотрудник TBC Capital Андро Твалиашвили.

По его словам, основным преимуществом, которое может предложить Грузия, является обновление и обслуживание этих транспортных средств. Географическое положение страны, низкие ставки налога на импорт транспортных средств и относительно невысокая стоимость автомобильных услуг позволили стать Грузии центром рынка подержанных автомобилей, привлекая покупателей из Центральной Азии и стран Персидского залива.

Грузинский реэкспорт автомобилей к 2013 году составил почти четверть от общего объема экспорта. В 2015-2017 годах произошел спад и рынок охватили сомнения в том, удастся ли когда-нибудь заработать еще один лари в этом бизнесе. Стремительное восстановление грузинской экономики началось в 2018 году, а 2019 году ее рост превзошел все ожидания. 2020 год был более трудным для автомобильной промышленности, поскольку пандемия COVID-19 и другие процессы приостановили экономический рост. Закрытие границ и сбои в цепочках поставок вызвали сильный негативный шок для отрасли в Грузии.

Большое влияние на это оказали изменения в рамках Евразийского таможенного союза, обязавшего Армению, одного из ведущих импортеров грузинского автомобильного рынка, повысить акцизы на импортируемые авто. Если в 2019 году на Армению приходилось 32% спроса на грузинские реэкспортируемые автомобили, то в 2020 году на нее почти не приходилось ни одного. Это привело к сокращению экспорта автомобилей почти на 45%.

Новые таможенные законы Армении создали сложности для грузинских экспортеров. По словам Андро Твалиашвили, подобные риски можно было бы хеджировать только путем диверсификации экспорта, что было успешно сделано за счет расширения географии рынков сбыта. Таким образом грузинские автоэкспортеры нашли новые рынки, особенно в Центральной Азии и странах Персидского залива. Это позволило экспорту автомобилей восстановиться на 13% в 2021 году.

«Грузинский автоэкспорт показал очень хорошие результаты в 2022 году. За первые 11 месяцев 2022 года экспорт составил около 55% от импорта. Причина резкого роста числа автомобилей связана с глобальным повышением цен на новые и подержанные автомобили. Отложенный спрос из-за сбоев в цепочке поставок и нехватки микрочипов после пандемии также является фактором, вызвавшим значительный рост», - отметил Андро Твалиашвили.

В этом году Азербайджан, Россия и Украина сохранили свои обычные лидирующие позиции на грузинском автомобильном экспортном рынке, а Армения вновь стала ведущим импортером.

В список других стран, которые импортировали автомобили из Грузии в значительных количествах в 2022 году, входят Турция и страны Центральной Азии, в частности Казахстан. Неожиданной страной в списке является Бельгия, которая в последние годы также импортирует значительное количество автомобилей из Грузии, как и ОАЭ с 2020 года.

Грузия в 2022 году экспортировала автомобилей на сумму более 900 млн долларов, но одновременно импортировала почти на 1,3 млрд долларов (11,6% от общего объема импорта) за первые 11 месяцев года. Подсчитать добавленную стоимость сложно, поскольку многие из этих транспортных средств остаются в Грузии, а импортированные транспортные средства не могут быть экспортированы в том же году. Более того, маржа, которой пользуются посредники, не особенно высока.

В последние годы соотношение экспортируемых и импортируемых автомобилей увеличивается, а это означает, что все меньше подержанных автомобилей остается в Грузии и вместо этого отправляется на рынки третьих стран. Последние события на рынке указывают на возможный рост грузинского рынка реэкспорта автомобилей. Диверсификация стран-поставщиков и высокие темпы роста стоимости реэкспорта автомобилей, наряду с растущим спросом на новые автомобили, предполагают значительный потенциал роста роли Грузии как транзитного узла для автомобилей.

Самым большим риском в будущем, по мнению Андро Твалиашвили, могут быть внутренние правила, ограничивающие импорт аварийных транспортных средств. Эксперт считает, что реэкспорт будет устойчивым в средне- и долгосрочной перспективе, так как основными рынками реэкспорта являются развивающиеся страны, а их автомобильный парк, согласно ожиданиям, также будет нуждаться в обновлении в ближайшие годы, не говоря уже об увеличении спроса параллельно с дальнейшим экономическим развитием.