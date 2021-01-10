Как гражданин своей страны ни разу не пропускал выборы - ветеран МВД из Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области 95-летний ветеран подполковник проголосовал на избирательном участке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Почетный ветеран МВД РК, Почетный гражданин Сайрамского района подполковник в отставке, 95-летний житель Сайрамского района Ташходжа Аташев пришел сам на избирательный участок и сделал свой выбор.

«Как гражданин своей страны я ни разу не пропускал выборы. Это мой долг и пример, который я подаю своим детям и согражданам. Мы обязаны ответственно относиться к своему будущему»,- сказал старейшина.

Отметим, жители Туркестанской области активно участвуют в выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, которые проходят сегодня в нашей стране.

В Туркестанской области открыто 911 избирательных участков, на которых зарегистрировано более 1 млн 160 тыс. избирателей. В областном центре - городе Туркестане - функционируют 50 избирательных участков. В нем голосуют как горожане, так и граждане, находящиеся по службе, и гости, приехавшие в город.

На избирательных участках строго соблюдают все санитарные нормы. Специалисты измеряют температуру тела каждого человека, проверяют наличие медицинских масок и перчаток. Также на участках не забывают и о соблюдении социальной дистанции.

В целом, по региону для выборов в маслихаты предоставлено 320 депутатских мандатов, из них 45 - в областной маслихат. 47 депутатов будут избраны в городской маслихат и 228 депутатов в районные маслихаты.