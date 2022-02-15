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Как грабили оружейный магазин в Алматы, рассказали мародеры

15 Февраля 2022 19:50
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Как грабили оружейный магазин в Алматы, рассказали мародеры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двое из трех задержанных участников ограбления оружейного магазина «Камерад» в Алматы рассказали, как это произошло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В полиции сообщили, что у задержанных изъято пять гладкоствольных ружей.

«Двое подозреваемых – жители Алматинской области, еще один из Жамбылской области. Он, к слову, ранее уже имел судимость за грабеж. Им по 22-24 года. Двух подозреваемых задержали во время спецоперации на территории Карасайского района Алматинской области, еще одного фигуранта - у торгового дома по проспекту Достык в Алматы. Они взяты под стражу. Личность задержанных проверяем на причастность к другим противоправным действиям, в том числе имевших место в период январских массовых беспорядков», – информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Задержанные, между тем, в один голос твердят, что оружейку грабили по команде неизвестных им людей.

«Ко мне в машину сел незнакомец и приказал ехать на Шаляпина и Саина. Я поехал. После ограбления этот человек потом исчез. Не знаю, кто он, куда ушел», – заявил подозреваемый.

«Нас было много. Украденное оружие я спрятал», – сообщил второй подозреваемый.

Как выяснилось, трое задержанных – приезжие. Стабильной работы в Алматы не имеют, перебиваются случайными заработками.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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