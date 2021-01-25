Как готовятся к посевной кампании в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства Казахстана проводит подготовку к посевной кампании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ведомство прорабатывает вопросы подготовки семян, дизельного топлива и сельхозтехники

МСХ РК совместно с акиматами областей разрабатывает прогнозную структуру посевных площадей и контролирует подготовку к весенне-полевым работам 2021 года.

По данным местных исполнительных органов, к 25 января текущего года в Казахстане засыпано 2,4 млн тонн семян, в том числе почти 2 млн тонн семян зерновых культур, 80 тысяч тонн семян масличных, 22,2 тысячи – кормовых, 331,7 тысячи – картофеля. Таким образом, уровень подготовки семян уже превысил 98%.

На посевную кампанию 2021 года акиматы областей заявили около 382 тысяч тонн дизельного топлива. В настоящее время совместно с Министерством энергетики прорабатываются проект графика закрепления областей за НПЗ и вопросы определения цены дизтоплива.

Кроме того, сейчас производится сбор и анализ актуальных количественно-качественных сведений о составе и состоянии парка сельхозтехники.