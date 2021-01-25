Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Как готовятся к посевной кампании в Казахстане

    25 Января 2021, 13:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства Казахстана проводит подготовку к посевной кампании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Ведомство прорабатывает вопросы подготовки семян, дизельного топлива и сельхозтехники

    МСХ РК совместно с акиматами областей разрабатывает прогнозную структуру посевных площадей и контролирует подготовку к весенне-полевым работам 2021 года.

    По данным местных исполнительных органов, к 25 января текущего года в Казахстане засыпано 2,4 млн тонн семян, в том числе почти 2 млн тонн семян зерновых культур, 80 тысяч тонн семян масличных, 22,2 тысячи – кормовых, 331,7 тысячи – картофеля. Таким образом, уровень подготовки семян уже превысил 98%.

    На посевную кампанию 2021 года акиматы областей заявили около 382 тысяч тонн дизельного топлива. В настоящее время совместно с Министерством энергетики прорабатываются проект графика закрепления областей за НПЗ и вопросы определения цены дизтоплива.

    Кроме того, сейчас производится сбор и анализ актуальных количественно-качественных сведений о составе и состоянии парка сельхозтехники.

    Автор:

    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей