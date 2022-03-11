Как готовятся к паводку в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О подготовке к паводку на территории Костаная рассказали в ДЧС Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По сведениям областного филиала РГП «Казгидромет», в Костанае среднемесячная температура воздуха в марте ожидается – 4 -7С, что выше нормы на 1-2°, запасы воды в снеге составляет – 61 мм (норма-52 мм), осеннее увлажнение почвы 80 мм при норме 112, высота промерзания грунта – 1 450 мм, снегозапасы – 67 мм (норма – 56 мм).

«На территории Костаная по опыту прошлых лет существует угроза подтопления отдельных участков и улиц поселка Дружба, районов Костанай-2, Аэропорт и Колесные ряды, микрорайона «Юбилейный», дачных обществ «Садовод», «Химик», «Дархан» и «Текстильщик-1», проездов «Гагаринский мост». С учетом новых строений жилого комплекса поселка Кунай, также возможно прохождение большого объема талых вод», - сообщили в ведомстве.

В целях безопасного прохождения паводкового периода в период с 14 по 21 февраля сотрудниками УЧС города Костаная осуществлен объезд гидротехнических сооружений, распложённых на территории областного центра.

«Установлено, что основные участки по отводу талых вод от города (Нагорная канава, Южный обводной канал, Юго-западный обводной канал, канал п. Дружба) требуют очистки от снега. Данные работы запланированы со второй декады марта»,- прокомментировали в ДЧС.

По информации пресс-службы ведомства, на сегодняшний день в областном центре на случай ухудшения паводковой ситуации созданы запасных инертных материалов в количестве 6 200 мешков песка, 1 600 м3 щебня, ГСМ 5 тонн – бензина и 2,3 тонны – дизельного топлива. Также подрядными организациями города произведена работа по очистке ливневых канализаций и вывозу снега с территории города.

Также спасатели обошли 567 жилых дворов, проинструктировали 1 134 человек.