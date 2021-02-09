Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Как готовятся к паводкам в столице

    9 Февраля 2021, 19:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя акима города Ермека Кизатова проведено внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Нур-Султан. Темой обсуждение стала подготовка к предстоящему паводковому периоду, передает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на ДЧС города. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

    О текущем состоянии и подготовке к пропуску весенних паводковых вод на территории столицы проинформировал заместитель начальника департамента по ЧС Нур-Султана полковник Есен Байыров.

    Так, по городу Нур-Султану на паводковый период 2021 года совместно с акиматами районов определены 29 паводкоопасных участков: по району Алматы – 7, по району Байконыр – 8, по району Есиль – 9, по району Сарыарка – 5.

    «Приведены в постоянную готовность группировка органов гражданской защиты, а также коммунальная служба города. Утверждены План действий на ликвидации ЧС местного масштаба и Комплексный план по предупреждению чрезвычайных ситуаций паводкового периода на территории города Нур-Султана в 2021 году. В рамках запланированного мероприятия РКШУ «Көктем 2021» будет проведена проверка готовности территориальной государственной системы гражданской защиты», - говорится в сообщении столичного ДЧС.

    Особое внимание уделено безопасному пропуску паводковых вод по территории города, безопасному режиму работы гидротехнических сооружений, порядку содержания защитных дамб и проведение противопаводковых мероприятий на паводкоопасных участках.

    По итогам заседания комиссии городским службам даны конкретные поручения, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устойчивое функционирование территориальной подсистемы гражданской защиты.

    Автор:

    Астана Акимат Безопасность Паводок МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    10 детских лагерей взяли на учет из-за пожарной опасности в ЗКО
    Привлечь безработных для патрулирования водоемов намерены в Карагандинской области
    500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане