Как готовятся к паводкам в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя акима города Ермека Кизатова проведено внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Нур-Султан. Темой обсуждение стала подготовка к предстоящему паводковому периоду, передает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на ДЧС города. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

О текущем состоянии и подготовке к пропуску весенних паводковых вод на территории столицы проинформировал заместитель начальника департамента по ЧС Нур-Султана полковник Есен Байыров.

Так, по городу Нур-Султану на паводковый период 2021 года совместно с акиматами районов определены 29 паводкоопасных участков: по району Алматы – 7, по району Байконыр – 8, по району Есиль – 9, по району Сарыарка – 5.

«Приведены в постоянную готовность группировка органов гражданской защиты, а также коммунальная служба города. Утверждены План действий на ликвидации ЧС местного масштаба и Комплексный план по предупреждению чрезвычайных ситуаций паводкового периода на территории города Нур-Султана в 2021 году. В рамках запланированного мероприятия РКШУ «Көктем 2021» будет проведена проверка готовности территориальной государственной системы гражданской защиты», - говорится в сообщении столичного ДЧС.

Особое внимание уделено безопасному пропуску паводковых вод по территории города, безопасному режиму работы гидротехнических сооружений, порядку содержания защитных дамб и проведение противопаводковых мероприятий на паводкоопасных участках.

По итогам заседания комиссии городским службам даны конкретные поручения, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций и устойчивое функционирование территориальной подсистемы гражданской защиты.