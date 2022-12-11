Как готовятся к Новому году в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде приступают к праздничному оформлению города и мест проведения досуг к Новому году. В центральном парке города начали заливать самый длинный линейный каток в стране. А зажжение главной елки, фейерверк и открытие катка запланирвоаны 23 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории Центрального парка культуры и отдыхагорода Караганды приступили к заливке линейного катка протяженностью 930 метра, ближе к 20 числу установят елку. Для удобства гостей и посетителей над катком обустраивают пешеходный мост длинной 22 метра и шириной 3 метра. К радости детворы, строят 8 горок. На центральном озере можно будет покататься на снегоходе. В парке Майкудука также будут организованы каток размером 50х50 метров, 2 горки и елка.

«Все желающие смогут прийти со своими тюбингами, санками и ледянками или взять весь необходимый спортивный инвентарь в пунктах проката. Кроме того, в городе установят еще 5 новогодних елок: на площадях Суюнши, Победы, и на территории трех домов культуры в районе А.Бокейхана. Также зальют 4 катка - на площади перед Домом дружбы на Юго-Востоке, возле ДК «Железнодорожников» в Сортировке и на территории ДК «Молодежный» в Пришахтинске», - сообщили в акимате города.

21 декабря в русском драматическом театре им. К.С. Станиславского пройдет благотворительная елка с театрализованным представлением, с вручением «умных» колонок, рюкзаков и сладких подарков для детей из социально-незащищенной категорий населения.

23 декабря планируется провести торжественную церемонию зажжения огней на главной елке города с запуском фейерверка и часовой концертной программой с участием творческих коллективов города Караганды.

В новогоднюю ночь, 1 января, в Центральном парке культуры и отдыха будет проведена 1,5-часовая концертная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Программа начнется ровно в 1:00, запуск новогоднего фейерверка – в 1:10. Далее новогодняя концертная программа будет продолжена до 2:30.

Кроме того, на площадках ДК «Нового Майкудука», ДК «Молодежный», ДК «Железнодорожников» будут проведены новогодние концертные программы с участием городских самодеятельных коллективов с 01:00 до 2:30. На площадке ДК «Железнодорожников» будет организовано катание на коньках и горках.



