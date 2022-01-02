Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Как готовят психологов в Казахстане

    2 Января 2022, 17:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о подготовке психологов в отечественных вузах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Комплексном плане по реализации государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2021-2023 годы предусмотрены разделы по организации разъяснительной работы среди адресных групп населения, в том числе и молодежи, по сохранению духовного и культурного наследия народа Казахстана, укреплению светских принципов государства. Для оказания квалифицированной психологической помощи молодым людям в вузах работают психологические службы, «телефоны доверия», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, примерное количество штатных психологов составляет более 250 человек.

    «На сегодняшний день вузами ведется подготовка по специальностям «Педагогика и психология», «Психология» в количестве 13038 человек. Усилена роль педагога в формировании нравственных ориентиров, в воспитании молодежи. В соответствии с изменившимися реалиями и передовой образовательной практикой предусмотрено обновление профессионального стандарта «Педагог» и образовательных программ с углубленным содержанием по духовно-нравственному воспитанию обучающихся», – добавил зампремьера.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Вузы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Быть привлекательной или не быть: к чему может привести использование фильтров в социальных сетях
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана