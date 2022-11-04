Как готовят кадры в строительной отрасли в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Ашық сағат алаңы» в Комитете по делам строительства и ЖКХ состоялась встреча в онлайн формате с участием представителей бизнес-сообществ, общественности, а также местных исполнительных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В ходе круглого стола участники обсудили вопросы обеспечения трудовыми ресурсами строительной отрасли. По словам заместителя председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Бакытжана Жунисбекова, бизнес-сообществом с прошлого года неоднократно поднимается вопрос дефицита кадров.

«В целях качественной проработки и решения проблемных вопросов по дефициту кадров комитетом был проведен анализ. На сегодняшний день во всех регионах страны есть колледжи, которые осуществляют подготовку кадров для строительной отрасли. По информации, полученной от уполномоченных органов в области образования, функционируют 770 организаций технического и профессионального образования. В том числе, подготовка кадров для строительной отрасли ведется в 202 колледжах, где обучаются более 21 тыс. человек», – отметил Б.Жунисбеков.

К слову, комитетом проведен анализ потребности в кадрах по данным Минтруда , Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения, согласно которому ежегодное количество государственных грантов позволяет в полном объеме обеспечивать потребность в кадрах по таким специальностям, как архитектор, инженер-строитель всех направлений, а также среднего звена и рабочих профессий.

Также реализуются предложения Ассоциации застройщиков и Союза строителей Казахстана по пересмотру программы обучения, которая включает в себя создание учебных мест с завершенным циклом с последующим трудоустройством, а также с соответствующими мерами профориентации среди выпускников школ и безработной молодежи.

Следует отметить, что казахстанским колледжам предоставлена академическая самостоятельность. Таким образом, пересмотрено порядка 400 образовательных программ. Для привлечения работодателей к процессу образования успешно реализуется формат дуального обучения и шефствование над колледжами. При этом срок прохождения практики в ходе дуального обучения засчитывается в трудовой стаж. Также для стимулирования предприятий производится оплата труда наставникам с производства. Данный формат обучения внедрен в 109-ти отечественных колледжах. В целом дуальным обучением по строительным специальностям охвачено порядка 6 тыс. студентов.

Фото: gov.kz



