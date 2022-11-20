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      Северо-Казахстанская область

    Как голосуют в райцентрах СКО

    20 Ноября 2022, 12:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области к 11:00 проголосовала почти треть избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На участке №269 в райцентре Бесколь оживленно. Отдать свой голос приходят люди разных возрастов, в том числе молодежь. Идут семьями, с маленькими детьми. Голосующих встречает музыка, обещают даже праздничный концерт.

    Всего на этом избирательном участке 1 642 человека. На 11:00 часов проголосовали 388. Председатель избирательной комиссии Сара Алдаева отметила хорошую явку.

    «Первые голосующие пришли в 6:40 утра. Две женщины. Дождались 7:00 часов, после исполнения гимна сразу отдали голос. Активно идут люди разных возрастов. Трое из 16 впервые голосующих уже воспользовались правом выбора», - проинформировала С.Алдаева.

    По данным районной центральной избирательной комиссии, всего в районе действуют 64 избирательных комиссии, из них одна - территориальная и 63 - участковых. Избирательное право имеют 31 889 человек. Из них более 10 тысяч посетили участки к 11:00 часам.

    Автор:

    Олеся Жуковень

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