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    Как голосуют нефтяники Тенгизского месторождения

    20 Ноября 2022, 13:54

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Нефтяники месторождения Тенгиз, находящиеся на вахте. принимают активное участие в выборах Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На месторождении Тенгиз в Жылыойском районе Атырауской области, где работают крупные нефтяные предприятия, созданы все условия для голосования. Для того чтобы вахтовики надолго не отрывались от рабочего процесса, на месторождение направлены 15 передвижных пунктов для голосования.

    «Сегодня исторический день для нашей страны. Несмотря на то, что мы на работе, пришли сделать свой выбор. Я голосую за дальнейшее развитие нашей страны, за будущего моих детей. Для создания нового Казахстана важен голос каждого», - сказал сотрудник одной из нефтесервисных компаний Руслан Салыков.


    Всего сегодня на месторождении Тенгиз созданы условия для голосования около 14 тысяч избирателей. В том числе для граждан других регионов, получивших открепительные талоны.

    Как ранее сообщалось, аким Атырауской области принял участие в выборах Президента.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Президентские выборы - 2022
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