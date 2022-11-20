Как голосуют казахстанцы в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы, находящиеся за рубежом, смогли принять активное участие в выборах Президента своей страны. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала жительница Астаны Галина Галинская, которая находится в гостях у дочери в Риме.

«Сейчас в столице Италии еще день, а в Астане, учитывая 5-ти часовую разницу во времени, уже вечер. В Посольстве Казахстана нас приняли очень радушно, гостеприимно. В холле всех посетителей ждали национальные угощения, подарки. Для того, чтобы зарегистрироваться на избирательном участке, стояла целая очередь из наших соотечественников, из них большинство студенты, для которых чай с баурсаками, самсой, подарочные экземпляры книги «Абай» на итальянском языке были настоящим сюрпризом», - поделилась впечатлениями Галина.

Как стало известно, казахстанцы в Италии могут прийти на выборы не только в Посольство РК в Риме, вторая, выездная избирательная комиссия работает также в Милане.

«Конечно, я не могла упустить этот важный, судьбоносный момент в жизни моей страны и очень благодарна тому, что для тех, кто вдали от Родины, созданы условия выразить свою позицию, использовать свое конституционное право, сделав свой выбор. Я родилась и всю жизнь живу в Астане. На глазах менялась и хорошеет наша столица, наша страна. Сегодня Казахстан обладает авторитетом в мире, казахстанцы имеют свое лицо добрых, гостеприимных людей, образованной и духовной нации. И я верю, что справедливый Казахстан – это его непременное близкое будущее. Я голосую за это!», - сказала Галина Дмитриевна в завершение своего разговора.

По рассказу нашей соотечественницы, сегодня в Риме стоит прекрасная, по весеннему теплая погода, и островок Казахстана в лице красивейшего посольства нашей страны в Италии придают настоящий праздничный настрой.



