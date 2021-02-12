Как Геннадию Головкину получить третий бой с «Канело» в 2021 году, рассказали эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист сайта Badlefthook.com Патрик Л. Стамберг прокомментировал намерение мексиканского боксера, чемпиона мира WBC и WBA Super во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса провести четыре боя в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

27 февраля, Альварес проведет защиту титула WBC в бою с турком Авни Йылдырымом. Второй поединок по контракту с Matchroom Boxing намечен на 8 мая, а соперником мексиканца в объединительном бою станет чемпион WBO британец Билли Джо Сондерс. В сентябре «Канело» планирует подраться с чемпионом IBF американцем Калебом Плантом.

По мнению Стамберга, возможным соперником в четвертом бою «Канело» может стать победитель боя между чемпионом IBF/IBO в среднем весе Геннадием Головкиным и мексиканцем Хайме Мунгией.

«Есть три соперника; какие-нибудь предпочтения по четвертому? Если Геннадий Головкин и Хайме Мунгия выйдут из-за стола переговоров, бой между «Канело» и победителем потенциально может принести прибыль, особенно если пандемия спадет достаточно, чтобы получить полную аудиторию», — считает автор.

Напомним, ранее инсайдер телеканала ESPN Сальвадор Родригес назвал абсолютно новое место боя Геннадия Головкина с чемпионом мира японцем Риотой Мураты. По его словам, этот бой может состояться на арене Tokyo Dome в Японии. А вот предварительную дату боя Головкин – Канело озвучивали уже много раз. По информации многонационального спортивного канала ESPN Deportes, заключительная часть трилогии боев Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес может состояться в сентябре этого года.



